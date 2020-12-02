Пригожин, Сюткин и Кортнев высказались о скандале на концерте Басты

В беседе с журналистами Teleprogramma.pro артисты рассказали, проводят ли сейчас концерты, и как убедить зрителей соблюдать карантинные меры.

Сын актера Михаила Боярского Сергей возмутился фактом проведения концерта рэпера Басты в питерском Ледовом дворце в разгар коронавируса. В своем Инстаграме он показал кадры, на которых можно увидеть большое количество людей с зажженными телефонными огоньками. К сожалению, далеко не на всех надеты защитные маски, а некоторые зрители танцуют в проходах.

Меж тем в питерском комитете по культуре заверили, что концерт проводился без нарушений. А заполняемость зала составила 50 процентов, поскольку билеты на сольник артиста были раскуплены еще до введения новых ограничений, согласно которым зал должен быть заполнен на 25 процентов. Кроме того, организаторы выступления музыканта установили в партере зрительские кресла.

Как в условиях пандемии следует организовывать концерты? И как складывается ваша личная концертная деятельность? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к нашим знаменитостям.

Иосиф Пригожин: «Мы пошли по пути коллективного иммунитета»

Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что сейчас они с певицей Валерией находятся на «удаленке» и никаких выступлений не проводят. Тем самым, супруги уменьшают нагрузку на врачей.

— Иосиф Игоревич, как, на ваш взгляд, стоит сейчас проводить массовые концерты, чтобы они оставались безопасными для зрителей?

— С таким же успехом можно задать вопросы про метро, автобусы и прочий общественный транспорт. Наверное, это все должен контролировать Роспотребнадзор или другой контролирующий орган.

— На таких концертах люди невольно нарушают социальную дистанцию, кучкуются. Как быть в этом случае?

— Дело в том, что рано или поздно мы все переболеем. Вопрос только – когда. Я думаю, что мы пошли по пути коллективного иммунитета. Если зрители не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим, то это уже вопрос их ответственности.

— Может быть, масочных нарушителей просто стоит выводить из зала?

— Я не знаю. Мы постоянно говорим на эти темы и отвечаем на одни и те же вопросы. Лично я нахожусь на удаленном режиме, тем самым уменьшая нагрузку на наших врачей. Я не знаю, насколько мне удастся уберечь себя, но я стараюсь.

Алексей Концертов: «Запрет концертов чреват протестами»

Певец и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев считает, что нарушение социальной дистанции на концертах неизбежно, поскольку люди, находясь на эмоциях, не особо заботятся об этом вопросе. На 13 декабря намечен сольный концерт музыканта. Но он до сих пор не знает, состоится ли он.

«Думаю, что избежать сближения зрителей на концертах практически невозможно. Потому что такие мероприятия предназначены для того, чтобы объединять людей. Поэтому охваченные восторгом зрители так или иначе будут кучковаться, обниматься и целоваться. Это естественная реакция и ее не остановить, — поясняет Алексей. Если концерты перекрыть окончательно, думаю, что начнутся стихийные протесты, марши ковид-диссидентов, как во многих европейских городах. И их будет еще больше, чем на концерте Басты. Поэтому с этим ничего не поделаешь.

— У вас ведь тоже скоро должны состояться концерты…

— Да. Мы играем спектакли совместно с «Квартетом И». Естественно, в театре соблюсти ковидные правила гораздо проще, поскольку зрители привязаны к конкретным креслам. И драматический спектакль – это все-таки не рок-концерт. Но на 13 декабря у нас запланирован концерт в Glav green club в Москве. Я не знаю, что сделает администрация клуба, чтобы не допустить сближения зрителей? Думаю, что ничего они сделать не смогут.

До начала концерта еще две недели. И я до сих пор не знаю, разрешат ли его проведение или нет. Или же еще больше усилят карантинные меры.

— Может быть, стоит просить нарушителей покинуть концертный зал…

— Можно, но это чревато массовыми потасовками, арестами и побоями. Ни к чему хорошему это не приведет. Не только концерты являются местами массового скопления людей. Но и транспорт в часы пик, когда нарушаются все возможные санитарные нормы. Однако с этим никто ничего не может сделать.

Валерий Сюткин: «Нужно оберегать друг друга»

Как избежать нарушения карантинных мер во время концертов? С этим вопросом мы обратились к певцу Валерию Сюткину, который, кстати, является коллегой рэпера Басты по проекту «Голос» на Первом канале. Они оба занимают кресла наставников.

«Нам нужно деликатнее относиться друг к другу. Вот и все, что я могу сказать. Конечно, артистам хотелось бы, чтобы жизнь продолжалась. Мы итак находимся в сложном положении. Но не жалуемся», — поясняет Валерий Сюткин.

— А вы обращаетесь на концертах к нерадивым зрителям, прося их не нарушать социальную дистанцию и масочный режим?

— Это есть кому делать. А я же стараюсь не отнимать у Роспотребнадзора его инструкции. Недавно мы отработали концерт в Санкт-Петербурге. И к счастью, все прошло без эксцессов.

— То есть, избежать нарушений на концертах можно?

— Конечно, можно. Просто нужно оберегать друг друга. Концертов сейчас итак мало. И хочется, чтобы отдельные нарушения граждан не помешали артистам и остальным зрителям встречаться.

Teleprogramma.pro желает всем артистам продолжения концертной деятельности, но с соблюдением всех необходимых условий!

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