Светлана Светличная рассказала о соседях, которым хочет подарить квартиру в Москве

На прошлой неделе заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная попала в больницу с подозрением на инсульт. К счастью, этот страшный диагноз не подтвердился. И актриса понемногу начинает приходить в себя и общаться с окружающими.
Так, Светлана Афанасьевна призналась журналистам, что ей здорово помогают соседи – хорошие люди. Именно им актриса даже готова подарить свою квартиру в Ясенево (спальный район на юго-западе Москвы — прим. ред.).
В интервью Teleprogramma.pro Светлана Светличная рассказала о своем нынешнем самочувствии и о той самой семье, которая заботится о ней в трудные минуты.
— Светлана Афанасьевна, как вы считаете, почему оказались в больнице? В прошлом интервью вы рассказывали, как на вас упал софит… После этого стала болеть голова, и самочувствие начало ухудшаться.
— Да. Это результат все той же травмы. Была дикая боль и очень сильный удар.
— Где вы находитесь сейчас?
— Я пока в больнице и не тороплюсь домой. Меня обследуют, ведут очень хорошие врачи. Мне это необходимо.
— А что медики конкретно говорят о вашем диагнозе?
— Я не вдаюсь в детали, просто смотрю на то, как прогрессирую. Во-первых, я постоянно показываюсь врачам. Они ко мне сюда приходят и ставят капельницы, очищающие кровь.
Это очень важно и нужно. Когда тебя не бросают, а в палату заходят большие люди — медики, которые тебя спасли.
А поскольку я актриса и люблю все красивое, стараюсь поскорее приходить в форму. Хотя сниматься я больше не хочу. Нет у меня такой страсти.
А еще я рада, что люди ко мне очень хорошо относятся. И это здорово!
— А можете описать больничные условия?
— Я нахожусь в отдельной светлой палате. Здесь и кормят хорошо. Правда, я не все съедаю, потому что не хочу толстеть, а потом худеть. Нужно все-таки держать свой вес в норме. Мне всегда хотелось быть стройненькой и аккуратненькой. И к счастью, у меня это получается.
— Навещали ли вас сын и внучка?
— Сын сейчас после операции, поэтому и не мог прийти. Приходила невестка Ольга и приносила фрукты и какие-то вкусности. Но сейчас посетителей не пускают из-за коронавируса.
— В своем прошлом интервью нашему изданию вы говорили, что собираетесь делать МРТ.
— Да. Уже сделала. Это серьезная штука. Тебя помещают в специальную конструкцию, которая сильно гудит.
— В своем недавнем интервью вы сказали, что хотите подарить квартиру соседям…
— Не просто соседям, а хорошей семье. Это очень честные, правдивые, толковые и искренние люди. И таких личностей сейчас все меньше и меньше. Поэтому эта семья должна получить от меня подарок. Они ухаживают даже за котом.
Это семья, состоящая из дедушки, мамы и двух детей: девочки Гали и мальчика Матвея.
Перед тем, как лечь в больницу, я отдала своим соседям ключи. И они теперь даже спят в моей квартире. И я не боюсь, что что-то пропадет. Потому что это очень светлые, чистоплотные и хорошо образованные люди.
— А ваш сын разве не может выступить против такого решения?
— У них с женой четыре квартиры, доставшиеся от нас с Володей (актер Владимир Ивашов – муж Светланы Светличной – прим. ред.) . И мы перед ними не в долгу. Скорее – они перед нами.
Все идет правильно. И мне хватит, и им тоже. Для меня главное – чтобы рядом были хорошие люди, которые поддержат в трудную минуту.
— Скоро сможете вернуться домой?
— Я думаю, что этот период близится.
Teleprogramma.pro желает Светлане Светличной скорейшего выздоровления!