Светлана Светличная рассказала о соседях, которым хочет подарить квартиру в Москве

В интервью Teleprogramma.pro актриса также поведала о том, как себя чувствует, и кто ее навещает в больнице.

На прошлой неделе заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная попала в больницу с подозрением на инсульт. К счастью, этот страшный диагноз не подтвердился. И актриса понемногу начинает приходить в себя и общаться с окружающими.

Так, Светлана Афанасьевна призналась журналистам, что ей здорово помогают соседи – хорошие люди. Именно им актриса даже готова подарить свою квартиру в Ясенево (спальный район на юго-западе Москвы — прим. ред.).

В интервью Teleprogramma.pro Светлана Светличная рассказала о своем нынешнем самочувствии и о той самой семье, которая заботится о ней в трудные минуты.

— Светлана Афанасьевна, как вы считаете, почему оказались в больнице? В прошлом интервью вы рассказывали, как на вас упал софит… После этого стала болеть голова, и самочувствие начало ухудшаться.

— Да. Это результат все той же травмы. Была дикая боль и очень сильный удар.

— Где вы находитесь сейчас?

— Я пока в больнице и не тороплюсь домой. Меня обследуют, ведут очень хорошие врачи. Мне это необходимо.

— А что медики конкретно говорят о вашем диагнозе?

— Я не вдаюсь в детали, просто смотрю на то, как прогрессирую. Во-первых, я постоянно показываюсь врачам. Они ко мне сюда приходят и ставят капельницы, очищающие кровь.

Это очень важно и нужно. Когда тебя не бросают, а в палату заходят большие люди — медики, которые тебя спасли.

А поскольку я актриса и люблю все красивое, стараюсь поскорее приходить в форму. Хотя сниматься я больше не хочу. Нет у меня такой страсти.

А еще я рада, что люди ко мне очень хорошо относятся. И это здорово!

— А можете описать больничные условия?

— Я нахожусь в отдельной светлой палате. Здесь и кормят хорошо. Правда, я не все съедаю, потому что не хочу толстеть, а потом худеть. Нужно все-таки держать свой вес в норме. Мне всегда хотелось быть стройненькой и аккуратненькой. И к счастью, у меня это получается.

— Навещали ли вас сын и внучка?

— Сын сейчас после операции, поэтому и не мог прийти. Приходила невестка Ольга и приносила фрукты и какие-то вкусности. Но сейчас посетителей не пускают из-за коронавируса.

— В своем прошлом интервью нашему изданию вы говорили, что собираетесь делать МРТ.

— Да. Уже сделала. Это серьезная штука. Тебя помещают в специальную конструкцию, которая сильно гудит.

— В своем недавнем интервью вы сказали, что хотите подарить квартиру соседям…

— Не просто соседям, а хорошей семье. Это очень честные, правдивые, толковые и искренние люди. И таких личностей сейчас все меньше и меньше. Поэтому эта семья должна получить от меня подарок. Они ухаживают даже за котом.

Это семья, состоящая из дедушки, мамы и двух детей: девочки Гали и мальчика Матвея.

Перед тем, как лечь в больницу, я отдала своим соседям ключи. И они теперь даже спят в моей квартире. И я не боюсь, что что-то пропадет. Потому что это очень светлые, чистоплотные и хорошо образованные люди.

— А ваш сын разве не может выступить против такого решения?

— У них с женой четыре квартиры, доставшиеся от нас с Володей (актер Владимир Ивашов – муж Светланы Светличной – прим. ред.) . И мы перед ними не в долгу. Скорее – они перед нами.

Все идет правильно. И мне хватит, и им тоже. Для меня главное – чтобы рядом были хорошие люди, которые поддержат в трудную минуту.

— Скоро сможете вернуться домой?

— Я думаю, что этот период близится.

Teleprogramma.pro желает Светлане Светличной скорейшего выздоровления!

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