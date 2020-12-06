Новая грудь и далекие острова: как Диана Шурыгина живет с королевским размахом

В 2016 году эта в ту пору шестнадцатилетняя девушка появилась в эфире «Пусть говорят», чтобы рассказать о жутком: на одной из школьных тусовок ее изнасиловали.

Ситуация, по сути, страшная, подобное может нанести непоправимый урон психике ребенка — Диана могла замкнуться в себе навсегда, а после эфира на всю страну и вовсе перестать выходить на улицу. Но случилось абсолютно противоположное.

Андрей Малахов (в те годы, напомним, именно он вел «Пусть говорят») построил на истории Шурыгиной целый сериал с зашкаливающими рейтингами. Не исключено, что ажиотаж повлиял на приговор суда по делу об изнасиловании (обвиняемый уверял, что все происходило по взаимному согласию, Шурыгина признала, что была пьяна) — Сергей Семенов был признан виновным и получил 8 лет колонии строгого режима.

Потом приговор смягчили, парень отсидел год и вышел условно-досрочно. Сейчас ему 24, вернуться в родной Ульяновск он не смог, поэтому переехал в Самару и занялся правозащитной деятельностью. А что стало с Дианой?

Прощай, нищеброд!

Почти прописавшись в «Останкино» на время малаховской саги, Диана закрутила роман с оператором Первого канала Андреем Шлягиным, который уверял, что любит девушку и плевать хотел на негативный медийный шлейф. 5 октября 2017 года пара оформила отношения. Но брак продержался всего пару лет.

Из семьи Диану «экспортировал» некий Денис Ребров, которого называют то «богатым наследником», то молодым миллионером, якобы сколотившим состояние на торговле биткоинами. Интересно, что и Шурыгина, и Ребров, и Шлягин втроем участвовали в шоу «На самом деле». И даже вроде как сдружились.

— У нас была бизнес-встреча с Дианой и ее мужем, мы ужинали, курили кальян и общались, — вспоминал Ребров. — Было круто и легко. Мне было приятно и не хотелось уходить, но у всех были свои планы на вечер и пришлось расходиться. Уже через час я написал Диане в Инстаграм, и после небольшой переписки мы обменялись номерами. На следующий день я захотел увидеть ее снова.

Она говорила, что муж ее точно не отпустит одну, но я не отступал и уговаривал сбежать ко мне на часик. В итоге без мужа она никак не смогла приехать, и мы сошлись на встрече втроем в боулинге. Я не понимаю, на что этот нищеброд вообще рассчитывает? Очевидно же — она звезда и достойна лучшей жизни.

После ряда таких «дружеских» встреч Диана бросила законного мужа ради обеспеченного 22-летнего паренька. Теперь у нее все более чем в порядке.

Новая грудь и далекие острова

Инстаграм Шурыгиной с двумя миллионами подписчиков открыт не для всех — чтобы понаблюдать за девушкой, надо подать запрос на подписку. Но там, поверьте, есть за чем понаблюдать.

Отдых в Турции, на Мальдивах, в Финляндии в самых лучших отелях в разгар пандемии — на каждый выезд иногда уходит больше полумиллиона рублей.

«Мы полетели на Мальдивы, так как из-за ситуации в мире особо выбора нет, — сообщала подписчикам Шурыгина. — В целом мне понравилось».

Диана никогда не стесняется фотографироваться полуголой (или даже голой) и говорить на тему свободных отношений: то признается в симпатии и влечении к девушкам, то рассказывает про секс-игрушки, то советует подписчикам для разнообразия иногда меняться парами с друзьями или «заказать девушку или парня на ночь».

А на днях девушка исполнила школьную мечту — увеличила грудь. Операция транслировалась в Инстаграме. Хирург подробно комментировал происходящее в прямом эфире — все по заветам Андрея Малахова.

«В 17 лет я решила, что если моя грудь останется такой же маленькой, в 18 я ее сделаю, — написала Диана, прикрепив к посту фото бюста до операции. — После совершеннолетия я поняла, что она больше не вырастет, и с того момента горела желанием ее сделать. Операция должна была быть в 19 лет, но я тогда так и не смогла найти хорошего доктора. Вы знаете, какая я привередливая».

Сейчас Диане 21 год. Ни о работе, ни об учебе, ни о карьере, ни о семье, ни о детях жертва изнасилования не задумывается — слишком все это тяжело, неудобно. А вы же знаете, какая она привередливая…

Смотрите также