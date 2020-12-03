Новый год – 2021: Топурия будет слушать куранты под столом, а Сябитова уже заказала постельное белье

До Нового года начался обратный отсчет: самое время начинать худеть, закупать подарки, продумывать меню и конкурсы для гостей. Если вы еще не поймали новогоднее настроение, то последуйте совету Розы Сябитовой, она в этом году затевает грандиозный праздник и даже заказала постельное белье с зимним декором. А Кэти Топурия точно знает, как надо загадывать желания под бой курантов, чтобы они сбылись.

А еще своими рецептами хорошего праздника с Teleprogramma.pro поделилась певица Алина Делисс и актриса Оксана Сташенко.

Кети Топурия: клянусь, все сбывается

Новый, 2021 год для Кети Топурия особенный во всех отношениях. Во-первых, она встречает его дома, что происходит впервые за последние 15 лет, что она на сцене. Во-вторых, встречает в новом статусе – недавно артистка вышла замуж. А в-третьих, совсем скоро Кэти станет мамой во второй раз.

«В связи с моим интересным положением, это первый Новый год дома. Мне даже нравится. С тех пор как я пою, нормально этот праздник не встречала. Максимум полчаса и снова убегала на работу», — делится артистка.

В детстве Новый год был самым любимым праздником Кети, а потом началась взрослая жизнь и концерты, так что из приятного и волшебного 31 декабря превратился в суетной, с хроническим недосыпом.

«Надеюсь, в этом году все изменится, и я снова полюблю этот день. Уже продумываем, что будет на столе. У нас, у грузинов, козинаки, сациви — знаете, у вас у русских оливье, а у нас сациви и чурчхела. А еще я с 11 лет залезаю под стол, когда бьют куранты. Ты встречаешь полночь под столом, загадываешь желание, ничего не жжешь. Клянусь, каждый раз когда так делаю, все сбывается View this post on Instagram A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official)

Алина Делисс: Раз в Европу нельзя, испечем утку к столу

Алина Делисс старается каждый год уезжать из суетной Москвы в места, где можно покататься на лыжах, подышать горным воздухом.

«Или бродим с дочкой по сказочной Европе, там можно не только отдохнуть, но и получить незабываемые культурные эмоции. Но в этом году, по понятным причинам, планам своим изменим».

Семья решила не рисковать здоровьем и остаться дома. Праздник встретят с самыми близкими. Накроют вкусный стол, на котором центральное место достанется запеченной целиком утке.

«Готовится она заранее, в специальном маринаде из гранатового соуса, с начинкой из чернослива, айвы и яблок. Обязательно на столе присутствует холодец — национальное блюдо на моей родине в Молдавии. Родные любят, чтобы на столе в Новый год был салат с крабом. Не обходится и без классического «Оливье». И, конечно много сладостей и хорошее шампанское. Но самое главное «блюдо» — отличное настроение».

Под бой курантов непременно загадают желание, но более традиционным способом, в отличие от Кэти Топурия.

«Пишу на листочке желание, сжигаю и выпиваю с шампанским под бой курантов. Уверена, что каждый хоть раз в жизни это делал. У меня все желания обычно сбываются, весь главное в них очень верить. Сегодня основная традиция — обязательно пожелать самым близким, где бы они не находились, чтобы они были здоровы и счастливы. Чтобы невзгоды оставались в уходящим году, а новый дарил и преумножал силы, душевные и физические. И, конечно, Новый год невозможно представить без символических подарочков — это тоже обязательная традиция».

Роза Сябитова: елка надежды и шедевральный салат

Роза Сябитова не единственная, кто ждет с нетерпением новогоднюю ночь. Признается, есть надежда, что с приходом 2021 вся история с пандемией закончится и жить станет легче.

Телеведущая решила взять судьбу в свои руки и проводить 2020 год достойно, готовиться к этому событию она начала заранее.

«Буду украшать свое загородное имение. У меня большая площадка, там поставлю крупные фигуры, елки, даже комплект постельного белья с новогодним принтом заказала. Все что мы видим на картинках, как в Европе. Вот у меня будет тоже самое. Я даже название всему придумала — это елка надежды».

Надежда — ключевое, что нужно сегодня всему миру, уверена знаменитая сваха. Лучший ее совет: искать достоинства в недостатках. Пандемия — плохо, зато вся семья соберется за одним столом — хорошо.

«У меня есть две давних традиции: чтобы не происходило 31 декабря в родной дом приезжают дети и мы садимся за новогодний стол, отмечаем. С выходом замуж Ксении, надеюсь, в гости они будут приезжать чаще. Второе: я делаю сама салат оливье. В прошлом я повар, готовлю редко, но умею это делать. Делаю тазиками по 10-20 литров. Получается шедеврально, потому что есть свои секреты: я режу все ровными мелкими кубиками, слежу, чтобы картошка не разварилась и обязательно смотрю фильм «С легким паром». Каждый раз, когда говорят, что его не будут показывать, я расстраиваюсь».

Оксана Сташенко: заморозка всех желаний

Актриса и телеведущая Оксана Сташенко придумала свой лайфхак, как поскорее пережить сложный високосный год.

«Я посмотрела на этот год и решила свои желания заморозить. Позволю жизненной импровизации полностью войти и все решить за меня. Даже с Новым годом пока не определились, но есть варианта два».

Оксана недавно вернулась с Алтая и так прониклась горными краями, что решила во что бы то ни стало, влюбить в них мужа Влада. Так что супруги надеются отправиться на каникулах в путешествие. Если же планы поменяются, то по доброй и давней традиции, пойдут в гости к друзьям.

«У нас есть самые близкие друзья, у них фамилия Тонкие, они живут в Пушкинском районе. Наверно за последние 11 общих с Владом новых годов, мы раз пять встречали с ними вместе. Эта семья нам рада, они говорят, что усыновили и удочерили нас. Мы устраиваем фейерверки, Влад привозит музыку, ходим вокруг наряженной елки. Все взрослые люди». View this post on Instagram A post shared by Оксана Сташенко (@oksana_stashenko)

Потом по программе караоке, бильярд, танцы до утра и, конечно же, вкусный ужин: стол готовится в лучших советских и российских традициях: холодец, «Оливье», «Селедка под шубой».

«Я думаю, что в этом году люди откроют старые рецепты и будут готовить сами. Я бы посоветовала пригласить на кухню маленьких жителей своей семьи и всем вместе накрывать стол. Новый год — это семейный праздник, у нас есть возможность вспомнить».

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