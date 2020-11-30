«Это глобальный обман»: Людмила Поргина опровергла получение Натальи Дрожжиной звание Заслуженной артистки России

В прессе продолжают появляться новые подробности о проделках актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа – юриста Михаила Цивина. На этот раз стало известно, что Дрожжина выдавала себя за проректора Академии управления МВД. Как оказалось, в самом вузе о таком руководстве и слыхом не слыхивали.

Но и это еще не все. Наталья Дрожжина везде называла себя заслуженной артисткой России. Меж тем в актерском цеху говорят, что никаких званий у этой женщины не было. Этот факт в беседе с журналистами Teleprogramma.pro подтвердила и заслуженная артистка России, вдова Николая Караченцова – Людмила Поргина.

«Когда мы только начинали первую передачу по просьбе Гитаны (вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко, — прим. ред.), мы уже знали, что Наталья Дрожжина не является заслуженной артисткой РФ. Так что для меня это не новость. Мы обсуждали, что она работает в Гильдии актеров. Но чем на самом деле занимается Наталья Дрожжина — никто толком не знал. Нужно звонить туда и спрашивать, кто она такая. Никакого решения по поводу ее звания у Министерства культуры нет, — поясняет Людмила Поргина. Это же просто глобальный обман. Можно сразу залезть в Интернет, чтобы увидеть, когда она получила звание, в каком году и месяце, кто ей его вручал и вообще выдвигал на его получение. Обычно вручается награда, медаль и специальный паспорт к ней. Мы все — театральные актеры, и нас выдвигал театр. И министерство культуры изучало список наших ролей в театре и кино. Поэтому это все фикция».

— Как вообще происходит процесс получения актерского звания?

— Существует бумага, которая подается на усмотрение и утверждение в министерство культуры или Союз кинематографистов. Ведь актерам выдают звания каждый год. Но сейчас это число очень сильно сократилось, особенно это касается звания «Народный артист». У человека может быть сотня ролей. Но когда актер мало кому известен, в Министерстве культуры возникают сомнения. Его роли могут быть незначительны ни по объему, ни по значимости. Просто так звание не получишь и за деньги не купишь.

— Но, тем не менее, Наталья Дрожжина умудрилась его получить… Точнее, убедить всех в его присвоении…

— Дрожжина и Цивин — удивительные жулики, которые пользовались людским доверием. А люди по своей душевной простоте, эмоциональности, желании верить окружающим и видеть себе подобных и попадают в такую ловушку.

Помню, Дрожжина и Цивин все говорили: «Мы спасли дачу Баталова». Но и без их вмешательства в это дело находились желающие помочь семье, потому что Алексей Баталов – это действительно величина в российском мире. Для нас практически святой человек. И неудивительно, что на Новодевичьем кладбище стоит потрясающий памятник актеру.

Кстати, даже на памятнике Татьяны Самойловой (актриса, которая играла с Алексеем Баталовым в фильме «Летят журавли», — прим. ред.) написано: в постановке памятника участвовали Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Я спросила ее брата Алексея: «Леша, а в чем заключалось их участие? Они — что, давали деньги? Пробивали место? Общались со скульптором?» Это же какая-то глупость. На всех похоронах, включая прощание с моим мужем, они были в первых рядах. Притом, что не являлись его друзьями.

Дрожжина и Цивин выносили и портрет Баталова на прощании с ним. Это просто какая-то приспосабливаемость и попытка показать, какие мы хорошие.

— Находятся коллеги по цеху, защищающие эту пару…

— Если вы актеры, у вас же есть понимание энергетического посыла человека, его мимики и жестов. Но неужели вы не видите, как вам буквально проникают под кожу? Я это все хорошо почувствовала при первой встрече на телевидении. Очень странные люди, к таким я просто не привыкла.

— Что все-таки дают эти звания? Вон в США их никогда не было.

— Считается, что если артист получил звание, то это значит, что он проделал огромную работу. Она значима и в Гильдии киноактеров. К человеку сразу же возникает другое отношение.

Хотя Володя Высоцкий, разговаривая с моим мужем Николаем Петровичем Караченцовым, сказал: «Коля, мы же с тобой народные». Нас народ просто любит. Понимаешь. Нам не нужны звания». И это правда.

Когда однажды, уже в период инвалидности Коля шел по Тверскому бульвару, стесняясь своей походки и состояния, перед ним на колени упала женщина со словами: «Живи!».

А он ответил: «Я сказал: буду жить». Когда-то мы играли спектакли в Нью-Йорке, в Париже, по всей Европе. И в Кракове Колю выносили на руках с постановки «Тиль». Это значит, человек перевернул душу зрителя. А как, видя Володю (Владимира Высоцкого – прим. ред.), люди кричали: «Браво!» и не собирались расходиться. Они прорывались на спектакль, чтобы увидеть гения.

Я знаю и тех людей, которые получают звания, но не имеют никакой зрительской любви. Это разные вещи. Но любое звание дает тебе понимание, что ты действительно что-то сделал в своей профессии. И окружающие будут относиться к тебе с уважением.

— Многие знают, что в Москве обладатели званий получают прибавку к пенсии.

— Спасибо градоначальнику Сергею Собянину. Это правило действует только в Москве. И это очень ощутимо, поскольку у нас маленькая пенсия.

Это благодарность актерам, которые выходили на сцену: умирали, плакали, хохотали, пели, поднимали душу человека ввысь. Вот в этом весь смысл нашей профессии.

Когда Иосиф Кобзон поднимался на сцену, никто же не объявлял «Выступает народный артист Иосиф Кобзон». Говорили просто: «На сцене – Иосиф Кобзон». А сколько людей пришло с ним проститься. Он отдавал сцене свою душу, и за это ему говорили «Спасибо».

Поэтому, когда обманывают, приписывают себе звания, то это тем более позор. Все это делается для того, чтобы придать себе значимость.

— А у Натальи Дрожжиной вообще есть какие-то значимые роли в кино и театре?

— Она когда-то играла в фильмах, потом уехала в Париж. И никто не знает, чем они с мужем там занимались.

А Алексея Баталова все знали и любили. Поэтому так все включились в эту историю. Когда замахиваются на святое, становится очень горько и обидно.

Алексей Баталов преподавал во ВГИКе, нес культуру послевоенных 50-х-60-х годов. Актер знал практически всю зарубежную и русскую литературу. А в фильмах «Дама с собачкой», «Дорогой мой человек» и других картинах он играл с такой искренностью и чистотой, которую сейчас нигде не встретишь. Поэтому мы его не отдадим и не предадим.

А Teleprogramma.pro будет продолжать знакомить Вас с новыми подробностями дел Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной!

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