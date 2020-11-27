Малоизвестные факты о жизни Владимира Машкова

27 ноября отмечает день рождения народный артист России Владимир Машков. Страна могла не увидеть одного из лучших актеров России, потому что с детства Владимир увлекался наукой и хотел стать биологом.

Машков в кино и театре играет характерных персонажей, да и сам, впрочем, отличается бурным нравом. Что не помешало его карьере — он снимался не только у именитых режиссеров на родине, но и в голливудском кино.

Что еще притаилось в биографии знаменитого актера, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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