Звездная барахолка: кто из знаменитостей приторговывает своими вещами в Интернете

И на что тратят полученные деньги. Подробности в нашем видео.

Рэпер Элджей выставил на продажу свои брендовые вещи. Причем сделал это максимально анонимно на известном сайте с объявлениями. Но от глаз фанатов не убежишь: фотографии из рекламы быстро разошлись по Сети. Алексей Узенюк (Элджей) уже не первый раз продает свои б/у вещи подобным способом.

Звезды часто выставляют на продажу аксессуары и одежду из своего гардероба. Кто-то продает сам на своей странице, а кто-то даже устраивает офлайн-барахолки.

Кто из знаменитостей частенько избавляется от лишнего и куда идут вырученные деньги, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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