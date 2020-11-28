Как Светлаков, Дробыш и другие звезды лечатся от коронавируса

На прошлой неделе из больницы выписали 42-летнего артиста Сергея Светлакова и 54-летнего продюсера Виктора Дробыша. У обоих коронавирус протекал в средней форме тяжести. Доктора посоветовали Сергею и Виктору дыхательную гимнастику, витамины, прогулки.

47-летняя звезда сериала «Кухня. Война за отель» Елена Ксенофонтова проходила лечение под контролем врача дома. Переносила сложно: тело ломит, все болит, бессонница… В итоге ей стало хуже, понадобилась госпитализация.

Певица Диана Гурцкая переносит COVID-19 в легкой форме. Начиналось все с типичных симптомов: недомогание, потеря обоняния, несколько дней держалась температура выше 37, но быстро спала. Тесты подтвердили коронавирус. Летом Диана сдала анализы и узнала о наличии антител к коронавирусу. Это означало, что артистка переболела бессимптомно. Но с течением времени число антител снижается, что не исключает повторного заражения.

43-летний Аскольд Запашный на прошлой неделе после резкого снижения давления был госпитализирован. После обследования и выписки худрук Большого Московского цирка сообщил: недавно он переболел COVID-19, и подозревает, что скачки давления — это последствия болезни.

На прошлой неделе скончался 84-летний режиссер Роман Виктюк. В октябре он был госпитализирован с коронавирусом. Заразу удалось победить, но дали о себе знать хронические заболевания. Причина смерти Виктюка — тромбоэмболия.

Телеведущая Марина Ким сейчас уже дома, прекрасно себя чувствует с новорожденным сыном и двумя старшими дочками — 6-летней Брианой и 4-летней Дариной. Беременность протекала легко. Но накануне родов 37-летняя Марина натерпелась: сначала бессонница, потому поднялась температура. Один тест на коронавирус был положительный, а еще шесть — отрицательные.

«Ковид за день до родов! — рассказывает Ким. — Мне сказали, что существуют отдельные боксы, где врачи в защитных костюмах, а женщины с коронавирусом рожают в изоляции, как на борту космического корабля. С температурой 38,7 я села за руль и приехала в изолированный бокс перинатального центра. Я категорически отказывалась от лекарств и КТ. Никто не знает, как это повлияет на ребенка. «Дайте родить!» — требовала я.

На следующий день я родила огромного малыша весом 4,4 кг. По международному протоколу считается, что мама может заразить здорового ребенка при контакте. Это правда тяжко — ребенка не выкладывают на грудь, а мама не может ощутить его прикосновения и запах. О грудном молоке речи не идет. Оно тоже может быть заразным».

После родов сделали КТ, и оно показало поражение легких, поэтому Ким для прохождения лечения перевели в другую больницу: «Меня на скорой увезли в клинический госпиталь «Лапино», переделанный под коронавирусных больных, где я провела девять дней. Все это время ребенок оставался в перинатальном центре в отдельном боксе».

Слава богу, все закончилось благополучно. Сын Марины родился здоровым, она поправилась, вся семья телеведущей в сборе.

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