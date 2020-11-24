Борис Грачевский: «Дрожжина и Цивин и со мной хотели подружиться, привезли из Франции моей дочери легкий пуховичок»

Сериал под названием «Наталья Дрожжина и Михаил Цивин» продолжается и становится все интереснее. На этот раз Наталья Дрожжина обиделась на Бориса Грачевского, отметив, что не раз звала его на разные мероприятия и даже вручала награды. Но создатель киножурнала «Ералаш» отвернулся от пары в самый тяжелый момент, разорвав всяческое общение.

Дрожжина сочла такой поступок предательством. И в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ напоследок решила подколоть Грачевского, заявив, что он всегда приходил на мероприятия с юными дивами. И малолетки, мол, — его конек.

Teleprogramma.pro решила узнать, что думает об этой парочке сам Борис Грачевский.

— Все люди, представляющие в кино какой-то интерес, попадают в поле зрения этой пары. Их желание дружить немного меня настораживало. Но, тем не менее, сначала Дрожжина и Цивин казались мне нормальными, вежливыми людьми. Но в тот момент, когда я узнал о случившемся, они для меня перестали существовать, — комментирует Борис Грачевский.

В одной из передач я даже говорил об их взаимоотношениях, что супруги давно живут вместе, любят друг друга. Это совершенно другой департамент, но их бизнес похож на бизнес черных риэлторов. Инцидент, происшедший с женой и дочерью Алексея Баталова, — абсолютно страшная история. Они окончательно заморочили голову пожилому человеку. И вчера, увидев их цитату: «Баталов – все, а она кто? Цирковая цыганка» о Гитане Аркадьевне (Гитана Леонтенко — вдова Алексея Баталова. — Прим. ред.), я был возмущен. Ладно про меня они сказали, что я интересуюсь только малолетками…

— Какого наказания, на ваш взгляд, заслуживают Наталья Дрожжина и Михаил Цивин?

— Я не желаю им тюрьмы. Это пожилые люди. Но я желаю их больше никогда не видеть. И если у них есть какая-то квартира в Париже, то пусть они туда и уезжают. То, что они сотворили, — это, конечно, ужасно. Особенно, когда они сняли со счета Баталовых последние четыре евро. Да и вообще, за что ни возьмешься, то все ужасно.

Ладно, если бы они оформили на себя только одну квартиру… Конечно, есть такой договор ренты, и ничего в нем страшного, по сути, нет. Но эти люди захватили буквально все. Говоря о них, мне хочется помыть руки и прополоскать рот. Это мерзопакостно. Я уверен в том, что она никакая не заслуженная артистка, а он даже не юрист.

— А предпринимали ли они попытки втереться к вам в доверие?

— Да. Они, видимо, и со мной хотели дружить. Потому что однажды привезли моей дочери из Франции легкий пуховичок. Я очень удивился этому. Кстати, Дрожжина рассказывала, как через всю Москву везла Римме Марковой баночку красной икры. Актриса, мол, сказала, что делает блины, а икры нет. Нормальный человек поедет с баночкой через весь город? Это очень нездоровое явление. Я думаю, что с их стороны была предпринята попытка подружиться с Риммой Марковой.

— А как вы прокомментируете высказывание Дрожжиной о малолетках? И похоже, актриса обиделась и на то, что награждала вас. А вы не оценили…

— Глупости. Я ни с какими малолетками никуда не ходил. А что касается наград, то это была их попытка создать хитрое мероприятие. Она показывала свои ордена, которые на самом деле являются липовыми и фуфловыми. Люди платят за них бабки и вешают их. Ну, дали мне такую награду, но что мне теперь делать? Я хочу сказать, что мне все равно то, что они говорят. Я вижу, как эти люди обокрали больную и пожилую женщину. Больше о них ничего знать не хочу.

Teleprogramma.pro будет знакомить вас с новыми поворотами этого дела и дальше.

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