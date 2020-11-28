Владимир Конкин: «Внучка будет жить в семье племянницы, а я всегда рядом»

Два месяца назад погибла 32-летняя София, дочь известного артиста Владимира Конкина. Молодая женщина утонула в бассейне фитнес-клуба. Спасти ее врачи не смогли.

Владимир Конкин десять лет назад похоронил жену Аллу — она сгорела от рака. Супруги прожили вместе 40 лет, воспитали троих детей. У сыновей, 48-летних Святослава и Ярослава, крепкие семьи — жены, дети. А вот их младшая сестра София воспитывала 11-летнюю дочь Калису одна — пять лет назад она развелась с адвокатом Русланом Подгорным. По словам Владимира Конкина, зять алименты не платил, но родительских прав не лишен. На похороны Софии ее экс-муж не пришел — проблемы с законом, находится под следствием.

Владимир Алексеевич рассказал о дальнейшей судьбе Калисы в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» («Россия 1»): «Я бы мог оставить ее у себя. Но я старый мужчина. Сегодня я здесь в студии, а завтра -в реанимации. И что с ребенком будет? А ведь она взрослеет, становится девушкой. Поэтому рядом нужна женщина, которая будет и любить, и холить, и в голову что-то вкладывать».

Калиса будет жить в Санкт-Петербурге, в семье племянницы Владимира Конкина и ее мужа. Они сами обратились с таким предложением к Владимиру Алексеевичу. Актер говорит, что люди они прекрасные и достойные, а вот своих детей бог не дал. И Владимир Конкин, и его сын Святослав с супругой доверяют им. Сейчас завершается оформление бумаг на опекунство. Конкин уверен, что внучке будет хорошо в этой семье: «Только-только ребенок начал немножко оттаивать. Мы со Святославом будем посылать деньги, необходимые на воспитание Калисы».

Только в ноябре были озвучены данные экспертизы по поводу ЧП в фитнес-клубе. София Конкина с детства отлично плавала и даже занималась дайвингом, но захлебнулась в бассейне глубиной 1,6 м. Под водой была недолго — ее быстро вытащили и пытались реанимировать до приезда скорой. Но София скончалась в реанимации на следующий день…

Записи с камер видеонаблюдения в фитнес-клубе оказались удалены, их не смогли восстановить. Экспертиза показала, что у Конкиной были белковая дистрофия печени, дистрофические изменения в надпочечниках, артерионефросклероз, вторичная кардиомиопатия (изменение мышцы сердца), а также другие незначительные патологии сердечно-сосудистой системы.

Но прямой связи этих проблем со здоровьем Софии с ее смертью эксперты не установили. Ядов, наркотиков, телесных повреждений обнаружено не было. Однако известно, что перед походом в бассейн женщина употребила алкоголь. Раздавленный горем отец предполагает, что дочь могли убить. Пока уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Я думаю, что алкоголь в ее жизни появился, когда она вышла замуж», — рассказывает Владимир Конкин.

София Конкина вышла замуж в 18, а ее избраннику было… 40. Отец и брат оплатили шикарную свадьбу. В загс Конкина отправилась, будучи беременной. Брак оказался неудачным. После развода София жила с дочерью в квартире отца, а в прошлом году Конкин купил ей квартиру в коттеджном поселке в Химках, где жили подруги женщины. За три месяца до смерти Конкина познакомилась с мужчиной, который работал «трезвым водителем». Почти сразу пара сняла квартиру в центре Москвы, а жилье в Химках София сдала в аренду. Отец этого не знал.

София получила высшее юридическое образование, но в последние месяцы жизни работала продавцом в магазине модной одежды. А в пандемию и вовсе трудилась курьером по доставке продуктов. «Там же копейки платят, могла мне сказать — я дам в тысячу раз больше, — недоумевает Конкин. — Видимо, она хотела помогать людям. Это говорит о том, что это моя дочь».

Владимир Алексеевич в свое время предлагал помочь дочке с карьерой — ее были готовы взять помощником депутата в Думу, но зарплату обещали небольшую. София отказалась. Актер говорит, что у дочери был «пружинистый характер». Мол, если ей не потакать, то можно в ответ получить эксцентрическую выходку.

«Но я знаю, как она любила жизнь, как ею пользовалась. Может быть, вела себя более эксцентрично, чем допустимо в 32 года. Но то, что она хотела жить, это безусловно. Для нее невозможен был добровольный уход из жизни».

У Владимира Конкина прекрасные отношения с семьей старшего сына. А вот младший Ярослав с семьей обосновался в Санкт-Петербурге и на отца давно обижен по разным, глубоко личным причинам. Известно, что однажды отец, будучи в подпитии, стрелял в парня из травматического пистолета.

После смерти Софии в эфир одно за другим выходят ток-шоу об этой трагедии. Владимир Конкин расстроен, но держится: «Я был бы глуп и ничтожен, если бы не хотел объединить нашу семью».

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