Цымбалюк-Романовская о возможном руководителе театра Джигарханяна: «Армен Борисович 20 лет с ним не общался»

Коллектив театра утвердил кандидатуру и обратится в департамент культуры, чтоб ее поддержали.

Новым руководителем Московского драматического театра, который был основан в 1996 году Арменом Джигарханяном, может стать Сергей Газаров. Коллектив принял решение выдвинуть данную кандидатуру и обратиться с соответствующей просьбой в московский департамент культуры.

Сергей Газаров — человек в театре не новый, он пришел в коллектив в 1998 году на должность художественного руководителя. О ситуации знает изнутри, а она, в последние годы, пока Армен Джигарханян тяжело болел, была напряженная.

Официального ответа от департамента культуры еще нет, так что кандидатура Газарова является только пожеланием коллектива. Именно этот факт подчеркнула экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.

«Это же слухи, есть подтверждение от департамента культуры? Принимает решение департамент культуры и совет директоров театра города Москвы. Когда состоится заседание совета — тогда можно говорить. А сейчас это просто сплетни», — отреагировала пианистка на новость о кадровых перестановках.

Что касается Сергея Газарова и его заслуг в театре, то, по словам Виталины, она худрука театра даже не видела.

«Я ни разу его не видела, а Армен Борисович 20 лет с ним не общался. Мне помнится, Газаров лет 20 назад поставил в театре один спектакль и все. Больше у меня нет информации об этом человеке», — заключила Цымбалюк-Романовская в беседе с Teleprogramma.pro.

А вот положение дел в театре и список возможных кандидатов на пост руководителя — это обсуждать экс-супруга Армена Борисовича отказалась, отметив, что «последние три года театра под руководством Джигарханяна работал без Джигарханяна. Там не было ни художественного руководителя, ни директора, выплывали как могли».

В свою очередь, Татьяна Власова, с которой Джигарханян жил последние три года, положительно отреагировала на новости о назначении Газарова.

«Я его очень хорошо знаю как человека и хорошо знаю его работы. И когда Армен Борисович задумывался, кого сделать преемником, у него первая мысль была о Сереже. Если он согласится, дай Бог», — прокомментировала Власова ФАН.

Стоит отметить, что выборы нового руководителя — это не единственное, что обсуждалось на собрании коллектива. Труппа поддержала инициативу присвоить театру имя основателя, чтобы он назывался не «под руководством Джигарханяна», а «Московский театр Джигарханяна».

Напомним, Армен Джигарханян умер 14 ноября, на 86-м году жизни. Проводить в последний путь легендарного актера, режиссера и театрального педагога пришли тысячи людей. Только бывшей жены, пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, среди присутствовавших не оказалось.

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