«Загугли звезду!»: Денис Клявер о женах, детях, Стасе Костюшкине и об отце Илье Олейникове

Новым героем проекта «Загугли звезду» стал певец Денис Клявер. В поисковиках много запросов об исполнителе, и мы выбрали самые популярные.
Например, поклонники артиста пытаются выяснить в Интернете, где живет Денис, чем сейчас занимается и даже гуглят группу крови!
Ну, а о личной жизни певца и говорить не приходится. Клявер рассказал нам о своей любимой жене Ирине, об отношениях с Евой Польной и об их общей дочке.
Конечно, не обошлось и без запросов про именитого отца Дениса – Илью Олейникова. Певец пояснил, что Клявер – это их настоящая фамилия, поэтому он не Олейников.
А также отметил, в каких он сейчас отношениях со Стасом Костюшкиным.
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