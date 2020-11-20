«Загугли звезду!»: Денис Клявер о женах, детях, Стасе Костюшкине и об отце Илье Олейникове

Teleprogramma.pro продолжает авторский проект, в котором знаменитости отвечают на самые популярные запросы о себе в Сети.

Новым героем проекта «Загугли звезду» стал певец Денис Клявер. В поисковиках много запросов об исполнителе, и мы выбрали самые популярные.

Например, поклонники артиста пытаются выяснить в Интернете, где живет Денис, чем сейчас занимается и даже гуглят группу крови!

Ну, а о личной жизни певца и говорить не приходится. Клявер рассказал нам о своей любимой жене Ирине, об отношениях с Евой Польной и об их общей дочке.

Конечно, не обошлось и без запросов про именитого отца Дениса – Илью Олейникова. Певец пояснил, что Клявер – это их настоящая фамилия, поэтому он не Олейников.

А также отметил, в каких он сейчас отношениях со Стасом Костюшкиным.

Подробнее в нашем выпуске! Смотрите наш YouTube-проект «Загугли звезду!».