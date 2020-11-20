Танцы Нюши и битва луков Канделаки и Седоковой: как звезды в TikTok готовятся к 31 декабря

Новогоднее настроение шаг за шагом захватывает в свои сети всех, кто висит в Сети. Мысль о предстоящем празднике проникла и на странички звезд в TikTok. На этой неделе большинство наших артистов делятся своими фантазиями на тему 31 декабря.
Смотрим, заряжаемся позитивом и просим 2020-й поскорее остановиться: кажется, на нас свалилось достаточное количество испытаний. Пусть следующий год будет таким же веселым, как танцы Нюши, и таким же шикарным, как Анна Седокова.
А меж тем до Нового года 43 дня, напоминает нам Нюша своим зажигательным танцем.
@nyusha_nyushaДо нового года всего 43 дня!!!🎄💫🎁 @karinanigay ##fyp♬ It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas — Perry Como & The Fontane Sisters — 🎄🎄🎄
Эстафета переходит к Екатерине Варнаве, а от нее к….
@kativarnava❤️ @maryme.23 ##самыйблизкий♬ Mi Querido — MarŷG
Ольге Бузовой.
В группе поддержки самой завидной невесты страны Влад Кадони. И, надо сказать, он является прямым конкурентом. Подписчики требуют немедленно поменять местами Бузову с ведущим «Дома-2».
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@buzova86Наш традиционный ТикТок в среду 😂😂😂 ##рек ##бузова♬ оригинальный звук — user7057644682944
Но танцы танцами, а тем временем в Москве запретили новогодние гуляния. Что делать и где встречать главную ночь года? Как это будет: вангует Анна Хилькевич.
@annakhilkevichЖизнь в 2020 году… Что думаете по этому поводу? 😕♬ Femme Like U — Monaldin
Если вы впали в хандру и тоже решили запастись сканвордами, то помним: спасение утопающих, дело рук самих утопающих. А что может поднять настроение женщине лучше, чем новый наряд? Такой, чтобы все вокруг искрилось, как у Анны Седоковой…
@anna_sedokovaКакой образ вам понравился больше?❤️ 1,2 или 3? ##transformation♬ How You Like That — BLACKPINK
…. или даже боги Египта вздыхали от зависти, как у Тины Канделаки.
@tina_kandelaki_Когда прошёл Хэллоуин, а ты только нашла костюм) ##сменастиля ##рекомендации♬ Roses — SAINt JHN
Специально для тех, кто планировал отправиться на каникулы за границу, но пандемия вынудила остаться дома, чемоданчелендж от Ляйсан Утяшевой и Павла Воли. В Европу таким образом вряд ли попадешь, но пару килограммов сбросить можно. При условии, что прыгать придется до 31 декабря.
«Чемодан у Рудковской напрокат взяли?», — шутят подписчики.
@liasanutiashevaЧемодан челендж🤣 @dior♬ Shower — Becky G
А Teleprogramma.pro желает вам отличных выходных и новогоднего настроения!