Танцы Нюши и битва луков Канделаки и Седоковой: как звезды в TikTok готовятся к 31 декабря

Новогоднее настроение шаг за шагом захватывает в свои сети всех, кто висит в Сети. Мысль о предстоящем празднике проникла и на странички звезд в TikTok. На этой неделе большинство наших артистов делятся своими фантазиями на тему 31 декабря.

Смотрим, заряжаемся позитивом и просим 2020-й поскорее остановиться: кажется, на нас свалилось достаточное количество испытаний. Пусть следующий год будет таким же веселым, как танцы Нюши, и таким же шикарным, как Анна Седокова.

А меж тем до Нового года 43 дня, напоминает нам Нюша своим зажигательным танцем.

Эстафета переходит к Екатерине Варнаве, а от нее к….

Ольге Бузовой.

В группе поддержки самой завидной невесты страны Влад Кадони. И, надо сказать, он является прямым конкурентом. Подписчики требуют немедленно поменять местами Бузову с ведущим «Дома-2».

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Но танцы танцами, а тем временем в Москве запретили новогодние гуляния. Что делать и где встречать главную ночь года? Как это будет: вангует Анна Хилькевич.

Если вы впали в хандру и тоже решили запастись сканвордами, то помним: спасение утопающих, дело рук самих утопающих. А что может поднять настроение женщине лучше, чем новый наряд? Такой, чтобы все вокруг искрилось, как у Анны Седоковой…

…. или даже боги Египта вздыхали от зависти, как у Тины Канделаки.

Специально для тех, кто планировал отправиться на каникулы за границу, но пандемия вынудила остаться дома, чемоданчелендж от Ляйсан Утяшевой и Павла Воли. В Европу таким образом вряд ли попадешь, но пару килограммов сбросить можно. При условии, что прыгать придется до 31 декабря.

«Чемодан у Рудковской напрокат взяли?», — шутят подписчики.

А Teleprogramma.pro желает вам отличных выходных и новогоднего настроения!