«Загугли звезду!»: Денис Клявер о женах, детях, Стасе Костюшкине и об отце Илье…
Видео
Лера Кудрявцева: «Антон и Виктория Макарские рассказали всю правду об ЭКО»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Танцы Нюши и битва луков Канделаки и Седоковой: как звезды в TikTok готовятся к 31 декабря

Российские селебрити прониклись настроением Нового года.

Танцы Нюши и битва луков Канделаки и Седоковой: как звезды в TikTok готовятся к 31 декабря
Танцы Нюши и битва луков Канделаки-Седоковой: звезды в Tik Tok готовятся к 31 декабря. Фото: Tik Tok

Новогоднее настроение шаг за шагом захватывает в свои сети всех, кто висит в Сети. Мысль о предстоящем празднике проникла и на странички звезд в TikTok. На этой неделе большинство наших артистов делятся своими фантазиями на тему 31 декабря.

Смотрим, заряжаемся позитивом и просим 2020-й поскорее остановиться: кажется, на нас свалилось достаточное количество испытаний. Пусть следующий год будет таким же веселым, как танцы Нюши, и таким же шикарным, как Анна Седокова.

А меж тем до Нового года 43 дня, напоминает нам Нюша своим зажигательным танцем.

@nyusha_nyushaДо нового года всего 43 дня!!!🎄💫🎁 @karinanigay ##fyp♬ It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas — Perry Como & The Fontane Sisters — 🎄🎄🎄

Эстафета переходит к Екатерине Варнаве, а от нее к….

@kativarnava❤️ @maryme.23 ##самыйблизкий♬ Mi Querido — MarŷG

Ольге Бузовой.
В группе поддержки самой завидной невесты страны Влад Кадони. И, надо сказать, он является прямым конкурентом. Подписчики требуют немедленно поменять местами Бузову с ведущим «Дома-2».
<

@buzova86Наш традиционный ТикТок в среду 😂😂😂 ##рек ##бузова♬ оригинальный звук — user7057644682944

Но танцы танцами, а тем временем в Москве запретили новогодние гуляния. Что делать и где встречать главную ночь года? Как это будет: вангует Анна Хилькевич.

@annakhilkevichЖизнь в 2020 году… Что думаете по этому поводу? 😕♬ Femme Like U — Monaldin

Если вы впали в хандру и тоже решили запастись сканвордами, то помним: спасение утопающих, дело рук самих утопающих. А что может поднять настроение женщине лучше, чем новый наряд? Такой, чтобы все вокруг искрилось, как у Анны Седоковой…

@anna_sedokovaКакой образ вам понравился больше?❤️ 1,2 или 3? ##transformation♬ How You Like That — BLACKPINK

…. или даже боги Египта вздыхали от зависти, как у Тины Канделаки.

@tina_kandelaki_Когда прошёл Хэллоуин, а ты только нашла костюм) ##сменастиля ##рекомендации♬ Roses — SAINt JHN

Специально для тех, кто планировал отправиться на каникулы за границу, но пандемия вынудила остаться дома, чемоданчелендж от Ляйсан Утяшевой и Павла Воли. В Европу таким образом вряд ли попадешь, но пару килограммов сбросить можно. При условии, что прыгать придется до 31 декабря.

«Чемодан у Рудковской напрокат взяли?», — шутят подписчики.

@liasanutiashevaЧемодан челендж🤣 @dior♬ Shower — Becky G

А Teleprogramma.pro желает вам отличных выходных и новогоднего настроения!

Тэги

Анна ХилькевичВлад КадониЕкатерина ВарнаваЛяйсан УтяшеваНастя ИвлеваНюшаОльга БузоваПавел Воля