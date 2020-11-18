Как живут и чем занимаются родственники Эльдара Рязанова

Каждый год 18 ноября большая семья Эльдара Рязанова встречалась на празднике, чтобы отметить день рождения мэтра. Вот уже пятый год как ушел из жизни великий режиссер, а его близкие по-прежнему собираются вместе. Вспоминают о былом и смотрят какую-нибудь из его нетленок.

Рязанов был большим талантом, человеком редкой харизмы и порядочности, человеком с большим сердцем. Он был трижды женат и всех детей своих жен от предыдущих браков принимал как родных. Хотя и не растил их, а лишь давал жизненные советы.

Как сложилась жизнь родной дочери и внука, трех пасынков и вдовы гениального Эльдара Рязанова — смотрите в видео Teleprogramma.pro.