Адвокат: «У Цымбалюк-Романовской есть претензии к части имущества Джигарханяна»

Только через шесть месяцев станет известно оставил ли Армен Борисович завещание и что в нем написано, если оставил. Но уже сейчас поклонники гадают, кто станет наследником ведь детей по крови и законных жен у режиссера не осталось. Самый очевидный наследник – усыновленный Степан Джигарханян.
Также в сводках новостей то и дело мелькает фамилия бывшей жены – Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако сама пианистка недоумевает: каким боком ее вообще приплели в эту историю:
«У нас не было общего имущества с Арменом Борисовичем. Все мое имущество приобретено до брака. Так что юристы, которые дают глупые комментарии — не знают, что говорят. Все имущество — моя собственность, так что со Степаном у меня нет никаких имущественных отношений, мы с ним нигде не пересекаемся», — заявила Виталина Teleprogramma pro.
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Послед брака с Виталиной Цымбалюк-Романовской Армен Джигарханян вернулся к первой жене.
Фото: globallookpressВ беседе с журналистом портала Teleprogramma.pro, адвокат Юрий Шель предположил, что претензии могут быть к самой Виталине. Если при жизни Армен Борисович не стал ввязываться в суды, не факт, что после его смерти пасынок не воспользуется этим правом.
Адвокат Лариса Широкова, которая представляет интересы Виталины, объясняет, почему такая ситуация маловероятна и какие козыри имеются у ее доверительницы.
«Пока сохранено таинство завещания, можем только очертить предполагаемый круг наследников. Возможно это сын, но не исключено, что это и иное лицо, не относящееся к категории родственников», — отмечает Широкова в беседе с Teleprogramma pro.
Что касается претензий Степана к Виталине, то в настоящее время их нет, а если теоретически и допустить это, то перспективы они имеют туманные. Напротив, именно у Виталины есть правовой повод предъявить наследникам Армена Борисовича претензии имущественного характера.
«В случае, если в адрес Виталины поступят некие требования, то мы незамедлительно ответим зеркальными мерами, поскольку наша доказательная база, по возможным претензиям материального характера, давно собрана и ждет своего часа.
При жизни Армена Борисовича эти споры не велись, чтобы никак не повлиять на его здоровье и моральное состояние. Это было решение Виталины, исходя из морально-этических соображений», — заключила Лариса Широкова.
На данный момент никто из семьи умершего артиста не выходил на связь с Цымбалюк-Романовской.