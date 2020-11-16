Адвокат: «У Цымбалюк-Романовской есть претензии к части имущества Джигарханяна»

По словам адвоката Ларисы Широковой, экс-супруга режиссера имеет претензии по спорному объекту недвижимости, но не заявляла их, боясь за здоровье Армена Борисовича. Представитель пианистки рассказала при каких обстоятельствах Виталина может изменить свое решение.

Только через шесть месяцев станет известно оставил ли Армен Борисович завещание и что в нем написано, если оставил. Но уже сейчас поклонники гадают, кто станет наследником ведь детей по крови и законных жен у режиссера не осталось. Самый очевидный наследник – усыновленный Степан Джигарханян.

Также в сводках новостей то и дело мелькает фамилия бывшей жены – Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако сама пианистка недоумевает: каким боком ее вообще приплели в эту историю:

«У нас не было общего имущества с Арменом Борисовичем. Все мое имущество приобретено до брака. Так что юристы, которые дают глупые комментарии — не знают, что говорят. Все имущество — моя собственность, так что со Степаном у меня нет никаких имущественных отношений, мы с ним нигде не пересекаемся», — заявила Виталина Teleprogramma pro.

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Послед брака с Виталиной Цымбалюк-Романовской Армен Джигарханян вернулся к первой жене.

Фото: globallookpressВ беседе с журналистом портала Teleprogramma.pro, адвокат Юрий Шель предположил, что претензии могут быть к самой Виталине. Если при жизни Армен Борисович не стал ввязываться в суды, не факт, что после его смерти пасынок не воспользуется этим правом.

Адвокат Лариса Широкова, которая представляет интересы Виталины, объясняет, почему такая ситуация маловероятна и какие козыри имеются у ее доверительницы.

«Пока сохранено таинство завещания, можем только очертить предполагаемый круг наследников. Возможно это сын, но не исключено, что это и иное лицо, не относящееся к категории родственников», — отмечает Широкова в беседе с Teleprogramma pro.

Что касается претензий Степана к Виталине, то в настоящее время их нет, а если теоретически и допустить это, то перспективы они имеют туманные. Напротив, именно у Виталины есть правовой повод предъявить наследникам Армена Борисовича претензии имущественного характера.

«В случае, если в адрес Виталины поступят некие требования, то мы незамедлительно ответим зеркальными мерами, поскольку наша доказательная база, по возможным претензиям материального характера, давно собрана и ждет своего часа. При жизни Армена Борисовича эти споры не велись, чтобы никак не повлиять на его здоровье и моральное состояние. Это было решение Виталины, исходя из морально-этических соображений», — заключила Лариса Широкова.

На данный момент никто из семьи умершего артиста не выходил на связь с Цымбалюк-Романовской.

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