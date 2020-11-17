Доплаты за заслуги и стаж: какие пенсии получают российские звезды

И хватает ли им выплат на хлопоты и нужды. Подробности в видеоTeleprogramma.pro.

Знаменитости как и простые россияне всю жизнь работают. Да, песни и пляски на сцене тоже входят в трудовой стаж. По выходу на пенсию именно из него и складываются выплаты от государства.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова на днях пожаловалась, что ей не хватает пенсии в 90 тысяч рублей. Может, слишком много «хотелок» у прославленной спортсменки? А вот Юрий Лоза получает всего 12 тысяч от государства. Негодует, конечно, но чтобы прожить — продолжает писать песни.

Как обстоят дела с другими знаменитостями на пенсии — хватает ли им на жизнь или приходится подрабатывать, чтобы прокормиться? Сколько доплачивают за звание народного артиста и стаж?

Смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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