«Могут начаться судебные войны»: адвокат о наследстве Армена Джигарханяна

Суббота 14 ноября началась с трагической новости. Ушел из жизни великий актер, народный артист СССР Армен Джигарханян. Его культурное наследие исчисляется сотнями ролей в театре и кино.

«Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян», — одна из самых известных эпиграмм об артисте. И действительно, Джигарханян вошел в книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных ролей.

В целом Армена Борисовича можно назвать счастливым человеком. Актер руководил театром своего имени, активно снимался в кино, был обожаем женщинами. Хотя ему довелось пережить самую страшную трагедию для любого родителя – уход дочери Елены. Елена трагически погибла в 23 года, надышавшись угарным газом в салоне машины с включенным двигателем. Говорят, просто устала после репетиций в театре и заснула.

Тогда гибель дочери ему помогла пережить жена Татьяна Власова, с которой артист прожил около полувека в браке. Пара воспитывала и сына Татьяны Сергеевны от предыдущего брака Степана, который впоследствии много лет прожил в США.

Большую роль в судьбе Армена Джигарханяна сыграла и Виталина Цымбалюк-Романовская. Виталина рассказывала, что влюбилась в мэтра еще в юности, когда в 1994 году Джигарханян приехал с гастролями в Киев. С тех пор она старалась не пропускать ни одной постановки с участием кумира.

Однокурсники Виталины по Национальной музыкальной академии в Киеве рассказывали, что пока все активно заводили романы, девушка говорила только о любимом артисте. И в 21 год она все-таки познакомилась с кумиром, а впоследствии и переехала за ним в Москву.

На протяжении многих лет они не оформляли отношения, а в феврале 2016 года поженились. Но уже в ноябре 2017 года со скандалом развелись.

Тогда в СМИ начала появляться информация, что Виталина переписала все имущество мужа на себя. И за ней значились сразу три квартиры: в деревне Глухово, где она несколько лет жила с режиссером, недвижимость на Молодогвардейской улице, купленная за 30 миллионов рублей, а также квартира в Красногорске за 6,47 миллионов рублей. Впоследствии пресса сообщила, что квартира в Глухово была возвращена Армену Джигарханяну.

В СМИ также появлялись слухи, что в 2017 году Армен Джигарханян переписал все имущество на своего друга Артура Согомяна. Но тогда Согомян решительно опроверг их. Сейчас разобраться в этой истории очень сложно…

Последний же год своей жизни Армен Джигарханян прожил с прежней женой Татьяной Власовой, с которой развелся еще в 2015 году. Именно она окружила его вниманием и заботой.

Кто же сегодня может претендовать на наследство Армена Джигарханяна? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к адвокату Жанне Маргулис.

«Прискорбная новость. Есть ощущение, что в деле о наследстве Джигарханяна будет не просто борьба, а борьба ожесточенная. Ведь конфликтные отношения близких людей Армена Борисовича зародились еще при его жизни, — пояснила Жанна Маргулис. — Если актер когда-либо составлял завещание, то, вероятно, все наследники, которые могут найтись после его смерти, обратятся к нотариусу. С этого момента начнутся судебные войны. Если Джигарханян усыновил Степана, то он является наследником первой очереди. Виталина на данный момент не является законной супругой, соответственно претендовать на долю не может. Но мы не знаем, существует ли завещание и указана ли в нем Виталина. Если да, то и она будет являться наследником Джигарханяна».

Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным великого актера!

Смотрите также