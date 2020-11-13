Иван Краско о самочувствии: «В глазах сверкнуло что-то непонятное, такого никогда не было»

В СМИ появилась информация, что недавно народный артист России Иван Краско мог перенести микроинсульт. Иван Иванович рассказал, что у него в голове будто произошел взрыв, а перед глазами появился абстрактный рисунок. К тому же недавно актер переболел коронавирусом и подозревает, что до сих пор не оправился от коварного недуга.

За Иваном Краско продолжают ухаживать его бывшая супруга Наталья Вяль и сыновья. Teleprogramma.pro расспросила артиста о его самочувствии.

«Чувствую себя лучше. Коронавирус протекал в легкой форме. Но попутно я болел ангиной», — признался Иван Краско.

— Иван Иванович, а вы уже готовы приступить к репетициям в театре?

— Нет, пока не готов. Возможно, мне даже понадобится санаторий. Годы, годы…

— В прессе писали, что вы могли перенести микроинсульт…

— Но это я его так определяю. Это мое чисто индивидуальное определение. Помню, в глазах сверкнуло что-то непонятное — какие-то линии. Возникла какая-то неустойчивость. Хорошо, что рядом была кровать. А так мог бы грохнуться. Интересное очень явление, между прочим. Я никогда не испытывал ничего подобного. У меня такое впервые.

— А врачи обследовали вас после случившегося?

— Сразу кардиограмму посмотрели. Проверили, но сказали, что это давление. Позавчера я был в театре (Актер играет в театре Комиссаржевской. – Прим. ред). Просто навестил художественного руководителя. Съездил посмотреть, как там идет жизнь, не отменяются ли спектакли, узнать, кто болеет. И оказалось, что пока мне такие нагрузки непозволительны. Можно погулять рядом во дворе, а вот в театр еще ездить рано.

— А коронавирус вы победили полностью?

— А Бог его знает. Коронавирус – это такая коварная штука, которая то и дело подстерегает тебя. Он ждет, когда тебе станет плохо. Или у тебя болит живот, или ты устал, или возникли проблемы с легкими. Да и возраст у меня уже большой.

Напомним, официально Иван Краско объявил, что заболел коронавирусом еще 10 октября. Артист почувствовал себя неважно после двух спектаклей в Санкт-Петербурге. Иван Иванович предположил, что мог переутомиться. Сейчас актер вылечился от коронавируса, но говорить о полном восстановлении еще рано. Народному артисту предстоит пройти курс реабилитации.

Teleprogramma.pro желает Ивану Краско скорейшего выздоровления и возвращения на сцену!

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