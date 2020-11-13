«Ничего не пытались у нас отнять»: Мишулина прокомментировала скандал с Цивиным и Дрожжиной

Актриса опровергла слухи о том, что пара поглядывала в сторону наследства Мишулиных.

Актриса Карина Мишулина выступила в поддержку Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина у себя на странице в Facebook. Так, она отметила, что слова продюсера Марка Рудинштейна о том, что пара пыталась втереться к семье Мишулиных в доверие, чтобы претендовать на их наследство, являются ложью.

Карина написала, что ей стыдно за людей, которые смеют подло лгать, пользуясь ее именем. И, самое главное, это говорит человек, с кем Мишулины слабо знакомы, подчеркнула актриса.

Также она посетовала на СМИ, которые не обращаются к ней за комментариями напрямую, а «собирают ложь и грязь у непонятных людей, считающих своим долгом, оболгать и выдать свою грязь за правду».

«Итак, Михаил Семенович и Наталья Георгиевна, никогда, повторюсь никогда и ничего, не пытались у нас отнять! Они были рядом в сложные для нашей семьи времена, поддерживали и помогали, как могли! За что я всегда буду им благодарна! Лично я никогда ничего плохого от них не видела и не слышала!» — дословно воспроизводим фрагмент поста Карины Мишулиной в Facebook.

Также Карина пожелала «желтушникам и лжецам» не поскользнуться на собственном вранье. И пожалела, что статья 128 Уголовного кодекса (статья о клевете — Прим. ред.) не работает для простых смертных.

Напомним, в небольшом интервью Teleprogramma.pro Марк Рудинштейн рассказал, что в истории с появлением внебрачного сына Спартака Мишулина Тимура Еремеева, Цивин и Дрожжина выступали в защиту Карины. Продюсер предположил, что они заняли сторону Карины из корыстных побуждений. Мол, надеялись, что им перепадет хоть какая-то доля наследства.

Однако в том же материале Teleprogramma.pro муж и директор Карины Мишулиной Иван Коробов опроверг это заявление. Он отметил, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин – честные и порядочные люди. Теперь же об этом говорит и сама Карина.

Ну, а Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий, поэтому не переключайтесь!

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