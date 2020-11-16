Легкая форма и реанимация: звезды, у которых обнаружили коронавирус во время «второй волны»

Пандемия коронавируса в мире набирает обороты — осенью началась «вторая волна». После относительно спокойного лета, когда люди начали выходить из дома, встречались в кафе и ресторанах, осенью заболеваемость снова поползла вверх.

Звездная тусовка до последнего не хотела снова уходить на осеннюю изоляцию и, соскучившись по шумным вечеринкам, зачастую игнорировала меры безопасности.

В результате, кто-то отделался легкой формой, кто-то несколько недель провел в больнице и даже в реанимации, а кто-то и вовсе заболел повторно.

О знаменитостях, у кого этой осенью обнаружен коронавирус, смотрите в видео Teleprogramma.pro. И берегите себя!

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