Дмитрий Шепелев, Даня Милохин и другие звезды на премьере сериала «Перевал Дятлова»

В Москве прошел премьерный показ сериала «Перевал Дятлова», который покажут в эфире ТНТ с 16 ноября. Фильм основан на реальных страшных событиях, которые произошли в Уральских горах в 1959 году.

Группа из девяти туристов ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней они должны были пройти на лыжах 300 километров, но связь с ними внезапно оборвалась.

Нашли туристов через несколько дней с многочисленными ранами, которые оказались несовместимыми с жизнью. Следствие в итоге установило, что часть людей погибли от холода, однако у некоторых нашли травмы непонятного происхождения. И никто до сих пор не может понять — что же на самом деле там произошло.

Телеканал ТНТ представил свое видение ситуации. И что это за версия — мы узнаем совсем скоро.

На премьеру «Перевала Дятлова» пришли актеры Владимир Яглыч и Сабина Ахмедова, режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Юрий Быков, телеведущие Дмитрий Шепелев и Вячеслав Манучаров, певица Maruv, музыкант и тикток-блогер Даня Милохин и другие.

«Перевал Дятлова» — с 16 ноября в 22.00 на ТНТ!