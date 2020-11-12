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Дмитрий Шепелев, Даня Милохин и другие звезды на премьере сериала «Перевал Дятлова»

Канал ТНТ представил свой новый мистический сериал по мотивам реальных событий.

Дмитрий Шепелев, Даня Милохин и другие звезды на премьере сериала «Перевал Дятлова»
Звезды на премьере сериала «Перевал Дятлова». Фото: ТНТ

В Москве прошел премьерный показ сериала «Перевал Дятлова», который покажут в эфире ТНТ с 16 ноября. Фильм основан на реальных страшных событиях, которые произошли в Уральских горах в 1959 году.

Группа из девяти туристов ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней они должны были пройти на лыжах 300 километров, но связь с ними внезапно оборвалась.

Нашли туристов через несколько дней с многочисленными ранами, которые оказались несовместимыми с жизнью. Следствие в итоге установило, что часть людей погибли от холода, однако у некоторых нашли травмы непонятного происхождения. И никто до сих пор не может понять — что же на самом деле там произошло.

Телеканал ТНТ представил свое видение ситуации. И что это за версия — мы узнаем совсем скоро.

На премьеру «Перевала Дятлова» пришли актеры Владимир Яглыч и Сабина Ахмедова, режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Юрий Быков, телеведущие Дмитрий Шепелев и Вячеслав Манучаров, певица Maruv, музыкант и тикток-блогер Даня Милохин и другие.

Тик-ток-блогер Даня Милохин. Фото
Тик-ток-блогер Даня Милохин. Фото: ТНТ
Телеведущий Дмитрий Шепелев. Фото
Телеведущий Дмитрий Шепелев. Фото: ТНТ
Актер Максим Костромыкин. Фото
Актер Максим Костромыкин. Фото: ТНТ
Мария Луговая и Петр Федоров. Фото
Мария Луговая и Петр Федоров. Фото: ТНТ
Актриса Сабина Ахмедова. Фото
Актриса Сабина Ахмедова. Фото: ТНТ

«Перевал Дятлова» — с 16 ноября в 22.00 на ТНТ!

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Владимир ЯглычДаня МилохинДмитрий ШепелевНаташа Меркуловаперевал ДятловаСабина АхмедоваСериал "Перевал Дятлова"