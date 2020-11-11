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Лера Кудрявцева
Звездный гость
Голые и взбешенные: звезды, чьи фото и видео слили в Сеть
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Голые и взбешенные: звезды, чьи фото и видео слили в Сеть

Честь нужно беречь смолоду, а телефон – от хакеров.

Голые и взбешенные: звезды, чьи фото и видео слили в Сеть
Ксения Бородина, Анастасия Волочкова, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук / фото Globallookpress © Komsomolskaya Pravda  © Anatoly Lomokhov

К звездам всегда много внимания: фанаты обсуждают то наряд, то нового возлюбленного. Но особенно достается тем, чьи аккаунты удается взломать хакерам.

Мошенники получают доступ ко всем данным, и тогда в Сеть попадают не только приватные переписки, но и хоум-видео и фото.

Сколько звезд уже взломали — остается только догадываться. За подобные фото хакеры обычно требуют значительные суммы. Кто-то платит, а кому-то стесняться нечего.

Чьи фото и видео оказывались достоянием общественности, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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