Голые и взбешенные: звезды, чьи фото и видео слили в Сеть

Честь нужно беречь смолоду, а телефон – от хакеров.

К звездам всегда много внимания: фанаты обсуждают то наряд, то нового возлюбленного. Но особенно достается тем, чьи аккаунты удается взломать хакерам.

Мошенники получают доступ ко всем данным, и тогда в Сеть попадают не только приватные переписки, но и хоум-видео и фото.

Сколько звезд уже взломали — остается только догадываться. За подобные фото хакеры обычно требуют значительные суммы. Кто-то платит, а кому-то стесняться нечего.

Чьи фото и видео оказывались достоянием общественности, смотрите в видео Teleprogramma.pro.