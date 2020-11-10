Сожитель «аптечного ревизорро» Екатерины Диденко прокомментировал ее беременность цитатой из «Дома-2»

Не прошло и года со смерти мужа, как блогерша нашла новую любовь.

Мисс «сухой лед» Екатерина Диденко сообщила в соцсетях о том, что беременна. Не прошло и полугода со смерти мужа, как провизор закрутила роман с актером Владом Черных.

Журналисты Teleprogramma.pro позвонили блогеру, чтобы поздравить со знаковым событием. Однако на наши вопросы она отвечать отказалась. Что ж, бизнес — есть бизнес.

«Я отказываюсь давать комментарии», — ожидаемо ответила она.

Однако рядом с Диденко находился ее сожитель Влад. Нашему корреспонденту в трубку он крикнул популярную фразу из телепроекта «Дом-2» «Мы — счастливы!».

Кстати, в своем Инстаграме Диденко написала, что не ожидала забеременеть. Она якобы принимала противозачаточные препараты. И это не первый случай, когда Екатерина удивляет непрофессионализмом.

Напомним, в марте этого года муж блогера погиб во время празднования ее дня рождения. Валентин закинул в бассейн 25 килограммов сухого льда. И никто, даже якобы фармацевт Екатерина забыли поинтересоваться о правилах безопасности.

В итоге несколько человек нырнули в бассейн и утонули, в том числе и муж Диденко.

Что после этого началось… Екатерина называет себя фармацевтом, который дает советы о применении лекарств. И, естественно, у многих возник вопрос: как человек, который особо в этом не разбирается, может кого-то учить?

После ЧП Диденко ходила на всевозможные шоу и столкнулась с жестокой травлей в свой адрес. Многие пользователи Сети обвинили ее в пиаре на смерти близкого человека. Теперь же Екатерина рассказывает, что счастлива в новых отношениях.