«Даже не читаю сценарии»: Юлия Высоцкая высказалась о работе с Андреем Кончаловским

На пресс-конференции пара рассказала о работе над фильмом «Дорогие товарищи» и о влиянии «коронакризиса» на российский и мировой кинематограф.

В понедельник, 9 ноября, в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. А накануне презентации состоялась пресс-конференция с участием самого режиссера и его жены, исполнительницы роли Людмилы Юлии Высоцкой. Актриса появилась на мероприятии в стильной черной водолазке.

Действие ленты происходит в 1962 году. Главная героиня – Людмила – свято верит в идеологию коммунизма до тех пор, пока не становится свидетельницей расстрела рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода (Ростовская область) по приказу Правительственной комиссии. Организация всеми силами пытается скрыть факт массовой рабочей забастовки от общественности. В этот же день пропадает дочь героини, что заставляет женщину полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь.

По словам Андрея Кончаловского, эту историю он слышал еще в 60-е годы, но в 90-е было проведено громкое расследование этого дела.

А замысел снять Юлию в роли Людмилы возник тогда, когда супруги работали в Италии и ставили в театре трагедии Софокла. Причем Высоцкая играла в постановке роль Антигоны.

Интересно, что Юлия родом из Новочеркасска, где до сих пор вспоминают историю с расстрелом рабочих. Поэтому на ней лежала двойная ответственность!

«У моей героини есть логическое объяснение всему, что происходит вокруг. Кроме того момента, когда начинается стрельба по невинным людям. В этот момент ее мироздание рушится», — поясняет актриса.

Юлия Высоцкая призналась, что всегда соглашается играть в фильмах мужа, даже не читая сценария. Работать с Кончаловским – это счастье, подчеркнула она.

Андрей Кончаловский рассказал, что Людмила является зеркальным отражением другого его героя – нациста, влюбленного в творчество Чехова, в ленте «Рай». И если бы этот персонаж жил в Советском Союзе, то он, наверняка, бы стал большевиком. Кстати, Юлия также играла в фильме «Рай».

Как поясняет режиссер, одна из основных сложностей работы над нынешним фильмом заключалась в поиске лиц того времени. Кончаловский убежден в том, что каждая эпоха имеет свой запах, приметы и лица. А сейчас же можно говорить о поколении селфи-лиц. Но, к счастью, задача была решена.

По словам Андрея Кончаловского, работа над картиной «Дорогие товарищи» была завершена еще до наступления пандемии. Но, к сожалению, из-за коронавируса отменилась премьера фильма в Ростове-на-Дону.

Также Андрея Кончаловского спросили, как «коронакризис» повлияет на российский и мировой кинематограф вообще.

«Конечно, российское кино развивается не в инкубаторе. Коронавирус усугубил кризис голливудского кинематографа, начавшегося еще до наступления пандемии, — подчеркнул режиссер. — Когда фею в сказке о Золушке будет играть мужчина, пойдут ли зрители на такое кино? Мировой кинематограф, ориентирующийся на блокбастеры, умер. Я не верю, что кинотеатры смогут оправиться после такого удара».

Андрей Кончаловский пояснил, что, возможно, кино найдет себе альтернативные источники существования на онлайн-платформах. Также Кончаловский отметил, что основной зритель серьезного кинематографа – это все-таки человек читающий. И кризис, поразивший сейчас кинотеатры, на нем не отразится. Однако глобальная трансформация в сфере отношений художник и зритель все же – тенденция этого времени.

Фильм «Дорогие товарищи» выйдет в прокат уже 12 ноября.