Любовь Успенская: «Я страдаю от того, что моя дочь зависима»

Дочери Любови Успенской через месяц исполнится 31. Королева шансона впервые не подарит единственному ребенку деньги, как делала это раньше. Наркологи не советуют давать Татьяне Плаксиной наличные — это опасно для ее здоровья. Успенская долго молчала, выслушивая обвинения дочери в ток-шоу, переживая все в узком кругу друзей. А на днях ответила.

Версия дочери

Татьяна Плаксина девять месяцев назад после ссоры с матерью улетела из России в США. В Подмосковье она жила в особняке матери, а в элитном районе Лос-Анджелеса сейчас в ее распоряжении апартаменты — Успенская купила их в начале нулевых.

Бывший муж певицы Александр Плаксин живет в Америке, Татьяна и у него единственный ребенок. Вот, поругавшись с матерью, Таня и рванула к отцу.

Плаксина рисует, пишет музыку, купается в океане, медитирует… То есть, как и прежде, бездельничает. На жизнь зарабатывает, раз в полтора месяца появляясь в различных ток-шоу на российском ТВ. Чтобы отработать гонорар, Тане приходится рассказывать «страшилки» про знаменитую мать.

Осенью русские жители Лос-Анджелеса сняли Плаксину на видео: по кадрам можно предположить, что молодая женщина не совсем в адекватном состоянии. На видео Таня бродит поулицам Лос-Анджелеса босиком, болтает сама с собой.

Недавно в ток-шоу Татьяна выдала: «То, что я принимаю психоделические вещества, я не скрываю ни от кого». Уточним, что в штате Калифорния то, о чем говорит Плаксина, в определенных пределах не запрещено законом. Дочь Успенской считает, что у нее нет зависимости от наркотических веществ и лечить ее не нужно.

Претензии Татьяны к матери в том, что та стремилась ее избавить от «несуществующей зависимости» и не давала жить, как ей хочется: «Она должна нести ответственность за то, что она искалечила меня физически, духовно и морально. Человек — маньяк, тиран, садист. Мать меня преследует. Это все длится 30 лет».

Однако Плаксина непоследовательна в своих метаниях: обвинив Успенскую в чрезмерной опеке, вдруг показала ленту из вполне мирных сообщений в своем смартфоне, адресованных матери. Татьяна жалуется: мать ей не отвечает. В конце октября Плаксина поссорилась и с отцом — обвинила его в том, что тот упек ее насильно в психиатрическую лечебницу.

Версия матери

Любовь Успенская ответила на многочисленные обвинения дочери на прошлой неделе — ее интервью вышло на YouTube в проекте «Люди говорят» с Лаурой Джугелия.

Успенская объяснила, что запрещенные вещества в жизни Татьяны появились после ЧП. Два года назад Татьяна упала с велосипеда, разбила нижнюю треть лица — врачи диагностировали двойной перелом челюсти. Первое хирургическое вмешательство оказалось неудачным, лицо молодой женщины оказалось изувечено. Любовь оплачивала множество повторных операций дочки у челюстно-лицевого хирурга: «Авария ее разрушила психически. Ей было тяжело. Она начала «расслабляться».

Конечно, мать была против таких «расслаблений», поэтому Татьяна уезжала путешествовать за границу — поездки спонсировал отец. Возвращалась Плаксина к матери, где жила в особняке на полном обеспечении. Минувшей зимой у Татьяны случился срыв: она сама позвонила на ТВ и предложила интервью за деньги. Успенская утверждает, что ее дочери за первое скандальное интервью о тирании матери заплатили больше миллиона рублей. После этого телескандала Татьяна и уехала в США.

Любовь Успенская прокомментировала заявление дочери о том, что в октябре отец насильно отправил ее лечиться. Оказывается, Татьяне стало плохо, с ее согласия ее госпитализировали в клинику Sedars Sinai (элитный медцентр, где лечатся Мадонна и Анджелина Джоли. — Авт.). Намечалось двухнедельное обследование, но дочь звезды шансона просто ушла домой через пару дней.

Отец и мать лишили Татьяну наличных денег. Каждое утро ей привозят набор свежих продуктов из супермаркета, покупают все необходимые вещи. Любовь переживает: «Таня нуждается в наличных, чтобы покупать наркотики. И телевидение ей в этом помогает. Она согласна говорить что угодно, лишь бы получить деньги. Она даже пыталась уговорить моего бывшего мужа, чтобы он тоже дал интервью против меня. Он отказался. Сейчас еще одну программу снимают, так что готовьтесь».

Плаксина выходит на связь с телестудиями по видеосвязи или телевизионщики нанимают людей в США для производства сюжетов.

Успенская сообщила, что дочь не так давно ей высылала отрывки из своих музыкальных произведений. А однажды Татьяна позвонила матери, интересовалась здоровьем. Успенская сообщила дочке о том, как недавно потеряла сознание, а в ответ услышала: «Жажда денег тебя погубила. Ты фейковая певица. А я настоящая — пишу сама музыку, стихи».

«Я ей говорю, что победителей не судят. Раз уж мне платят деньги и я могу содержать всех вас. А ты получила хоть одну копейку за свои гениальные произведения? — рассказывает Успенская. — А она мне: «Чтоб ты сдохла. Я тебя знать не хочу».

Но Успенская не теряет надежды: «Я дала девочке лучшее образование. Она могла бы быть выдающейся девочкой — музыкантом, поэтом. Я страдаю не от того, что она оговорила меня. А от того, что моя дочь зависима… Я буду бороться, я не опущу руки. И дай бог, чтобы меня она услышала. Пусть она поймет, как свою жизнь разрушает».

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