Развод на пользу: Муцениеце стала звездой YouTube, а Харламов получил рекламный контракт

Сразу две актерские пары расстались без пыли и шума. И внезапно на этом заработали.

В этом году звездных разводов было немало. Как минимум в двух случаях экс-супруги извлекли из расставания выгоду. Речь не об алиментах и имуществе, а о новом витке карьеры.

Прилучный и Муцениеце

«Мажор» Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце без долгой дележки имущества — отдал жене и двоим детям квартиру в элитном жилом комплексе Москвы. А сам остался жить в загородном доме, за который еще нужно выплачивать ипотеку. Об алиментах тоже договорились: Павел — отец щедрый и любящий.

7-летний Тимофей и 4-летняя Мия живут с матерью и регулярно встречаются с отцом. Говорят, что Агата, устав от скандалов с Павлом, инициировала развод, рассчитывая проучить мужа: втайне надеялась, что тот одумается, попросит прощения и станет другим человеком. А Прилучный недолго горевал: перевез в дом, который когда-то покупал с Агатой, актрису Мирославу Карпович.

В это время Муцениеце решает монетизировать волну сочувствия публики к разведенке — запускает шоу на YouTube «Честный развод», где берет интервью у звезд.

Развод — потому что своих героев она «разводит» на искренность, объяснила Агата. Но и тема ее собственной личной драмы всегда где-то рядом. На канал актрисы подписано 780 тыс. человек, максимальное число просмотров получили ее интервью с Ксенией Собчак и Екатериной Варнавой — по 1,8 млн.

До топовых интервьюеров Агате еще далеко, но реклама у нее на канале уже есть. Может, карьера Муцениеце и не разовьется так же стремительно, как у Ольги Бузовой и Юлии Барановской, сумевших превратить развод в бизнес, но свой кусок аудитории, а значит, и рекламных денег актриса иметь будет.

После уколов Агаты в адрес новой избранницы бывшего мужа (хотя имя Мирославы она не называла, все было очевидно) «папину дочку» так затравили, что на прошлой неделе Карпович не выдержала и выступила с заявлением. Основные мысли следующие: из семьи она Павла не уводила и в разводе не виновата: «Совесть моя чиста, моя мама научила меня не брать чужого».

Периодически шелестят слухи, что Прилучный бросил Карпович. Это не так. Пара переехала из дома Прилучного в другой особняк, принадлежащий друзьям актера. Ипотечный дом, который он обустраивал с экс-женой, Павел выставил на продажу. Когда сделка состоится, он планирует купить другое жилье.

Психолог Евдокия Князева:

«Павел Прилучный имеет опыт брака и развода, когда его личная жизнь была на виду у всей страны. Сейчас он выбрал иную тактику: не афишировать то, что происходит за пределами съемочной площадки. Таким образом он ограждает себя от обвинений со стороны публики в случае возможных ссор или расставаний».

Харламов и Асмус

В конце октября суд расторг брак артистов Гарика Харламова и Кристины Асмус. Об алиментах для 6-летней дочери Анастасии договорились мирно. В таком же ключе идут переговоры по разделу совместно нажитого имущества — это квартира в центре столицы и дом в элитном поселке Подмосковья. По предварительной договоренности, Гарику остается квартира, а Кристине с дочерью — дом. Окончательный консенсус близок.

Глава семейства всегда зарабатывал намного больше жены. По данным Forbes, доход Гарика за год составил $2,9 млн (232 млн руб.). А теперь он шутит: «Мужчина, который дважды разведен, не может быть богатым!» (Напомним, это был второй брак комика.)

Со слов адвоката Асмус, именно она выступила инициатором развода, а Харламов даже в конце лета, когда документы на развод были уже в суде, предпринимал попытки сохранить брак. А ведь поначалу говорили, что именно Гарик захотел свободы.

Зато Харламов заговорил о причинах развода: «Со временем чувства ослабевают. Это обоюдно. И мы оба понимаем, что мы из разных миров. Она абсолютно по-другому смотрит на вещи, нежели я. Даже общих тем у нас все меньше и меньше!»

Кстати, в социальных сетях Гарику сочувствуют гораздо больше, чем Кристине. Пожалуй, это первый звездный развод 2020 года, когда симпатии публики на стороне мужчины. На этой волне сочувствия Гарик получил новый рекламный контракт, а его сериал «Гусар» с успехом прошел в телеэфире. Говорят, что его активно зовут на редкие по нынешним временам корпоративы. Вот такой неожиданный эффект от развода.

Психолог Евдокия Князева:

«Очевидно, что решение о разводе было принято Кристиной Асмус. Гарик Харламов своим поведением демонстрировал незаинтересованность в разводе, а когда понял, что это неизбежно, изменил тактику и стал намекать, что сам его инициировал. Видимо, не хотел в глазах поклонников выглядеть брошенным мужем».

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