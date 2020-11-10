Бывший концлагерь: в каких условиях Ефремов будет отбывать срок

День рождения знаменитый актер отметит уже в колонии.

10 ноября свой 57-й день рождения Михаил Ефремов встретит уже в тюрьме. Его этапировали из СИЗО в исправительную колонию в Белгородской области — туда же, где сидели печально известные «избиватели стульями» Кокорин и Мамаев.

ИК-4 — колония общего режима для осужденных впервые. У приговоренного к 7,5 года Михаила Олеговича будет возможность освоить дополнительную профессию, например, повара или токаря. И работать по специальности на благо общества.

Более подробно о том, в каких условиях будет отбывать срок Ефремов ,— смотрите в видео Teleprogramma.pro.