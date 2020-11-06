Элитная квартира в Москве и дом в Одессе: наследство Михаила Жванецкого

В интервью Teleprogramma.pro адвокат Сергей Жорин рассказал, как может быть поделено имущество легендарного юмориста.

Ушел из жизни знаменитый писатель-сатирик Михаил Жванецкий, внесший огромный вклад в культуру нашей страны. На его счету сотни миниатюр, больше десятка книг, многочисленные спектакли.

В 2019 году на канале «Россия» вышел сериал «Одесский пароход» по рассказам легендарного юмориста. Блистательный, харизматичый, он прославился и своими афоризмами, один из которых — «Удача улыбается смелым. А потом долго ржет над ними». Жванецкий всю жизнь доказывал справедливость этой цитаты на собственном примере.

Удача действительно улыбалась легендарному артисту. Его любили многочисленные поклонники творчества и, конечно, женщины. Всего от разных отношений у Михаила Жванецкого родилось пятеро детей.

С последней женой — Натальей Суровой, которая стала неофициальным секретарем мужа, — он прожил почти 30 лет. Супруга была моложе юмориста на 32 года. В этом счастливом браке у Жванецкого родился сын Дмитрий, которому сейчас 25 лет.

Однако вдова артиста Виктора Ильченко утверждала, что у юмориста есть еще один внебрачный ребенок от домработницы Инны, но пока этот факт не нашел официального подтверждения.

Помимо огромного культурного наследия, Михаил Жванецкий оставил после себя квартиру в Старопименовском переулке Москвы. Минимальная цена за 100 квадратных метров в этом районе — почти 70 миллионов рублей. Известно, что в основном здесь жил сын сатирика Дмитрий.

Также известно, что у Михаила Жванецкого был дом в Подмосковье и небольшой домик в Одессе — в курортном районе. Кстати, туристов, бывавших на родине Жванецкого, водят на экскурсии в тот дворик, где легендарный артист провел первые годы жизни.

Как же может быть разделено наследство Михаила Жванецкого? С этим вопросом мы обратились к известному адвокату Сергею Жорину.

— Сергей Викторович, могут ли внебрачные дети юмориста претендовать на его наследство? Вот, говорят, у артиста был еще и шестой сын…

— Не имеет значения, брачные ли это дети или нет. Важно, чтобы родство было установлено. Если юридически оно не было оформлено, то у этого ребенка будут проблемы. Сначала он будет пытаться устанавливать родство, а потом вступать в наследство, что не так-то просто.

— А как вообще может быть разделено наследство?

— Из всего имущества нужно будет выделить супружескую долю. Если у супругов не было брачного договора, то половина имущества, нажитого в период брака, де-юре принадлежит его супруге. А вот вторая половина в равных долях будет делиться между наследниками первой очереди: это и дети, и супруга. Если считать и шестого предполагаемого сына, то каждый из наследников вместе с женой может получить по одной седьмой от половины наследства, то есть в общем по одной четырнадцатой доле.

Если же было составлено завещание, то должна быть выполнена воля ушедшего из жизни. Но если кто-то из наследников первой очереди нетрудоспособен, например, пенсионер, ребенок, не достигший совершеннолетия или инвалид, то ему полагается обязательная доля. Другие же трудоспособные наследники, не упомянутые в завещании, не могут ни на что рассчитывать.

— А что значит обязательная доля?

— Это половина того, на что мог претендовать этот наследник, если бы не было составлено завещание.

Teleprogramma.pro выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого…