Яркие цитаты Михаила Жванецкого, которые мы запомним навсегда

В пятницу, 6 ноября, скончался известный писатель Михаил Жванецкий. Легендарному сатирику было 86 лет. В прошлом месяце он объявил о прекращении публичных выступлений.
Жванецкий был настолько остроумным, что цитаты его буквально разбирали на «крылатые фразы». Мы решили собрать самые яркие из них.
***
Все идет хорошо, только мимо.
***
В историю трудно войти, но легко вляпаться.
***
Удача улыбается смелым… А потом долго ржет над ними!
***
Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.
***
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
***
Запретных вещей нет, есть вещи нерекомендованные.
***
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
***
Вначале было Слово…. Однако, судя по тому, как развивались события дальше, Слово было непечатным.
***
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
***
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
***
Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.
***
Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных вещей.
***
Чистая совесть — признак плохой памяти.
***
Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда — отрицательно.
***
Концов счастливых не бывает. Если счастливый, значит не конец.
***
Счастье — это увидеть туалет и успеть до него добежать.
***
Красиво жить не запретишь. Но помешать можно.
***
Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.
***
Я же говорил: «Или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными». И жизнь опять повернулась в сторону произведений.
Редакция Teleprogramma.pro выражает самые искренние соболезнования родным и близким сатирика…