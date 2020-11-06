Яркие цитаты Михаила Жванецкого, которые мы запомним навсегда

В пятницу, 6 ноября, скончался известный писатель Михаил Жванецкий. Легендарному сатирику было 86 лет. В прошлом месяце он объявил о прекращении публичных выступлений.

Жванецкий был настолько остроумным, что цитаты его буквально разбирали на «крылатые фразы». Мы решили собрать самые яркие из них.

***

Все идет хорошо, только мимо.

***

В историю трудно войти, но легко вляпаться.

***

Удача улыбается смелым… А потом долго ржет над ними!

***

Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.

***

Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

***

Запретных вещей нет, есть вещи нерекомендованные.

***

Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

***

Вначале было Слово…. Однако, судя по тому, как развивались события дальше, Слово было непечатным.

***

Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.

***

Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.

***

Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.

***

Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных вещей.

***

Чистая совесть — признак плохой памяти.

***

Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда — отрицательно.

***

Концов счастливых не бывает. Если счастливый, значит не конец.

***

Счастье — это увидеть туалет и успеть до него добежать.

***

Красиво жить не запретишь. Но помешать можно.

***

Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.

***

Я же говорил: «Или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными». И жизнь опять повернулась в сторону произведений.

Редакция Teleprogramma.pro выражает самые искренние соболезнования родным и близким сатирика…