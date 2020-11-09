Мафия шоу-бизнеса: действительно ли Пугачева «заправляет» сценой?

Сейчас, чтобы стать знаменитым, иногда даже не нужен талант – достаточно всего лишь раскрутиться в Сети. Но в доинтернетную эпоху попадание артиста в телевизор означало моментальный успех. И если кого-то из артистов отлучали от ТВ-проектов, то он автоматически терял популярность.

Уже много десятков лет ходят слухи, что «заправляет» отечественной сценой Алла Пугачева. Она решала, кого допускать на ТВ-концерты, а кого задвинуть. Сейчас все иначе, потому что теперь на каналы попадают популярные в Сети артисты и блогеры. Но авторитет у Пугачевой по-прежнему остался.

Известно одно — с Примадонной лучше не конфликтовать – выйдет боком. Ольга Бузова несколько лет назад имела неосторожность вступить в перепалку с Пугачевой, тогда избежать последствий ей помог Филипп Киркоров. А вот кто оказался не такой счастливый и попал под горячую руку Аллы Борисовны – смотрите в видео Teleprogramma.pro.