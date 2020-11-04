«В США есть свои теневые течения и серые кардиналы»: Лоза, Пригожин и Познер о выборах в Америке

Известные россияне поделились с Teleprogramma. pro своим мнением о президентском голосовании в Америке и рассказали, за кого бы отдали потенциальные голоса.

Мировая общественность, затаив дыхание, следит за выборами в США. События развиваются по всем законам голливудской драматургии, поскольку финал может быть непредсказуемым. Продолжит ли Дональд Трамп править балом? Или на смену ему придет кандидат от Демократической партии Джо Байден?

Как оказалось, российские артисты тоже внимательно следят за политической повесткой. Teleprogramma.pro попросила наших именитых спикеров рассказать, кому они теоретически отдали бы свой голос, порассуждать на тему, как результаты голосования повлияют на отношения Америки и России и прокомментировать популярную «теорию заговора» о вмешательстве в выборы российских хакеров.

Владимир Познер: «Отношения России и США после окончания выборов не изменятся»

Известный телеведущий Владимир Познер является гражданином сразу трех стран: России, Франции и США, поэтому он имеет полное право сделать свой выбор.

«Я уже проголосовал. Обычно я голосую в трех странах: в России, Франции и Америке, но никогда не говорю за кого», — пояснил Владимир Познер.

— Владимир Владимирович, как вы относитесь к теориям о вмешательстве в президентские выборы в США русских шпионов или хакеров?

— Шпионы здесь вообще ни при чем, поскольку они занимаются другими делами. А что касается хакеров, то четыре года назад в Америке подняли большой шум по поводу так называемого вмешательства в выборы со стороны России. Что хакеры якобы что-то где-то размещали. И когда Хиллари Клинтон проиграла — ее поражение связали именно этим фактором. Все списали на якобы влияние русских.

И подавляющее большинство американцев поверили в правдивость этой теории — в то, что русские действительно посмели влезть в святую святых – американские выборы. Вполне возможно, что какую-то рекламу против Хиллари Клинтон и удалось разместить. Но если подумать, сколько стоит реклама в Америке, сколько нужно потратить десятков миллионов долларов, чтобы она хоть как-то более-менее сыграла, тогда сразу становится понятно, что никакого российского влияния быть не могло. У нас просто нет таких денег.

Поэтому относиться к этому серьезно может только человек, который мало понимает в политике. Он наивен, и его легко убеждать в разных небылицах.

— Как вы думаете, как на российско-американских отношениях может отразиться приход к власти Джо Байдена?

— Я очень не люблю заниматься гаданием на кофейной гуще. Но у меня возникает ощущение, что это что в лоб, что по лбу. Отношения с Америкой сейчас настолько скверные, что ожидать какого-то серьезного изменения, кто бы ни был у власти — Байден или Трамп — не приходится. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться еще четыре года. Так что я бы не строил никаких иллюзий по поводу изменения ситуации к лучшему. Я так не думаю.

Иосиф Пригожин: «Я отдаю свои симпатии Трампу»

Teleprogramma.pro также узнала, какие политические ставки делает продюсер Иосиф Пригожин, за какого кандидата он переживает больше. И мы получили ответ.

«Я всегда переживаю только за одного президента – за Владимира Путина. Американские выборы — как американские горки, здесь соблюдаются принципы Голливуда. И только в последнюю минуту станет понятно, кто же победит. Честно скажу, я отдаю свои симпатии Дональду Трампу. Конечно, он более молодой политик в отличие от Джозефа Байдена, который уже 49 лет в этой сфере. Не важно, кто будет президентом, важно — какой будет выбран внешнеполитический курс не только в отношениях с соседями, но и с другими людьми на планете. Мне нравится то, что Трамп пытается заключить договор с арабскими странами, с Израилем. Очень много бизнесменов довольны Трампом. К тому же он помоложе и посвежее, у него пробег меньше, чем у Байдена. Я бы, конечно, проголосовал за Трампа».

Юрий Лоза: «В США есть серые кардиналы, которые не позволяет внешнеполитическому курсу меняться»

Отвечая на наши вопросы, певец Юрий Лоза был бескомпромиссен.

«Зачем мне следить за результатом выборов в США? Трамп был президентом четыре года. Что хорошего он сделал для России? Ну, ввел новые санкции. Байден точно такой же. Слава Богу, мы не воевали четыре года. Кто бы ни пришел к власти — Америка будет придерживаться прежнего внешнеполитического курса. В США есть свои теневые течения и серые кардиналы, которые не позволят курсу поменяться. Поэтому любой из выбранных президентов будет выполнять то, что ему скажут», — сказал, как отрезал, музыкант.

А Teleprogramma.pro будет держать вас в курсе ситуации на политическом поприще США!