Джигурда, Шаляпин и другие звезды назвали секс-символов среди мужчин

Недавно Алена Водонаева посетовала на то, что среди звездных мужчин нет секс-символов. В частности, она упомянула и героев российского кинематографа. По мнению Алены, на экране сейчас не встретишь действительно сексуального мужчину – все сплошь облезлые и с лишним весом.

И даже Александр Петров, о котором вспомнила одна из подписчиц светской львицы, для Алены не авторитет. Водонаева предположила, что на это звание мог бы претендовать Дмитрий Нагиев, но ему уже за 50…

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А что думают о высказывании Алены Водонаевой наши звездные мужчины? Кого из их коллег по цеху. по их мнению, можно было назвать секс-символом?

С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к актеру Никите Джигурде, певцу Прохору Шаляпину, стилисту Владу Лисовцу и экс-участнику «Дома-2» Рустаму Солнцеву.

Никита Джигурда: «При желании можно раскрутить Алексея Воробьева»

Никита Джигурда предположил, что в окружении Алены Водонаевой просто нет личностей, которые могли бы носить статус секс-символа. Поэтому она и высказывается подобным образом. Меж тем, у самого актера много интересных мыслей на эту тему.

«В понятие «сексуальность» я вкладываю несколько другую информацию, чем массовое сознание шоу-бизнеса. Секс, как правило, оторван от истинной сути Камасутры, которая учила духовному сексу. А что касается секс-символа, то практически каждого из наших и голливудских ребят можно раскрутить на эту тему. Но сейчас другая мода. И мужских персонажей не раскручивают только потому, что в тренде толерантность», — поясняет Никита Джигурда.

— А теоретически кого можно было бы раскрутить?

— Мне кажется, что при желании можно раскрутить Алексея Воробьева, который и играет в фильмах, и поет. Он талантлив. Но Воробьев мужчина, а вот если был бы геем, тогда бы стал мировой звездой.

Секс-символ нашего поколения – Брэд Питт, хотя я очень люблю и уважаю Рассела Кроу. В наши советские времена использовалось понятие не секс-символ, а «герой-любовник». Были амплуа герой-любовник, социальный герой, комик. Я же проходил больше как социальный герой.

Рустам Солнцев: «Секс-символ – это Александр Ширвиндт»

Говоря о секс-символах в российском кинематографе и музыке, Рустам Солнцев был краток.

«У нас единственный секс-символ, буквально источающий гламур, – это Рената Литвинова. А если говорить о мужчинах, то я назову имя Александра Ширвиндта. Он замечательный представитель сексуального образа», — пояснил Рустам.

Прохор Шаляпин: «Секс-символ связан с загадочностью и недосказанностью »

«Красивые люди были во все времена, — пояснил Прохор Шаляпин. — Просто сейчас меняется модель отношений. Женщины хотят равенства, но при этом в большинстве своем предпочитают, чтобы их содержали. На самом деле это вопрос психологии».

— А кто из звездных личностей, на ваш взгляд, мог бы называться секс-символом?

— Я и только я (смеется).

— Вы бы действительно хотели иметь такой статус?

— Секс-символ – это не только внешние данные, но и амплуа. Я нахожусь в комедийном амплуа, потому что оно более продаваемое. А секс-символ требует больше загадочности и молчания.

В нашей же стране невозможно быть известным и сохранять хорошую репутацию Это я вам могу сказать однозначно. Вспомните ли вы сейчас имена олимпийских чемпионов 2014 года, которым президент раздавал машины? Это я к тому, что на хорошем имидже далеко не уедешь. Ну, нравишься ты всем бабушкам в подъезде. И что дальше?

А что касается секс-символа, то все-таки дам манит загадочность, недосказанность, чтобы женщина могла что-то себе придумать. Потому что женщина влюбляется не в то, что есть, а в то, что придумала сама. А когда вокруг тебя комичное, комедийное, скандальное амплуа, как у меня, то что тут скажешь?

Поэтому секс-символ это не только внешность. Кстати, приезжая в Америку, я чувствую себя так, потому что там про меня никто ничего не знает. И я ощущаю свое превосходство, то, что я красивый русский человек.

Влад Лисовец: «Единого эталона сексуальности не существует»

Известный стилист Влад Лисовец считает, что сейчас очень трудно дать четкое определение тому, кто же такой секс-символ. Во многом это зависит от изменчивости трендов и вкусовых предпочтений конкретного народа.

«Сейчас вкусы очень сильно поменялись. Если раньше определения сексуальности у всех были похожи, то сейчас приоритеты и ценности поменялись. Для кого-то секс-символ – накрашенный мужчина, для других – мужчина в старомодном костюме с искусственной улыбкой. Поэтому единого эталона не существует. Так же, как и нет четкого определения сексуальности как у женщин, так и у мужчин. Да и канонов-то нет. Их и не может быть, потому что в мире много людей, разных субкультур, мы становимся более многонациональными. Если десять лет назад в моде были блондинки, то сейчас больше темненькие, восточные девушки. Здесь проблема таится не в отсутствии мужчин, а в фундаментального определения мужской сексуальности».

— А вы бы хотели, чтобы секс-символом назвали вас?

— Нет, я бы скорее хотел, чтобы меня назвали умным человеком. Это для меня гораздо важнее. Я всегда был привлекательным, и для меня это нормальное состояние. Я относился к этому спокойно.

В России человек должен быть с понятным именем, фамилией, понятным носом, скулами и выражением глаз. И тогда он воспринимается российской женщиной как брутальный красавец.

Все зависит от ментальности народа и от их вкусовых предпочтений. Я всегда понимал, что в любой стране меня воспринимают, как инопланетянина. Во всяком случае мне мои подписчики пишут, что сексуальность во мне есть. Я это и сам знаю. И мне не нужно, чтобы это признавали массы. Иначе я потеряю себя, потому что я совершенно не массовый человек. Я не бархатный пиджачок с вышивкой на плечах. Мне это абсолютно неважно.

А кого из известных мужчин вы бы могли назвать современным секс-символом?