Студентка МГИМО и крестница Сюткина: что известно про невесту Дени Байсарова

Не успели поклонники обсудить свадьбу сына Валерии, как пришло время раскошеливаться на свадебные банкеты еще одному знаменитому семейству. На этот раз приятные хлопоты в семье самой Примадонны. Ее младший внук Дени Байсаров решил жениться.

Парню 22 года, он успел получить образование и даже основать свой небольшой бизнес в Лондоне. Там молодой человек вместе с друзьями организовал творческое пространство.

Сначала Дени закончил частный колледж Oxford Study Courses, а потом получил диплом магистра.

На днях парень вернулся в Москву и сделал предложение своей возлюбленной, отказываться от выгодной партии девушка не стала. Жених услышал заветное «да» в ответ, так что теперь семья Аллы Пугачевой станет еще больше.

Что известно про невесту Дени Байсарова?

Мария — девушка непубличная и свои отношения с Дени не афиширует. А меж тем пара вместе уже два года, так что их роман проверен временем.

Скажем больше — будущие супруги знакомы уже много лет. Видимо, пришло время и дружба переросла в нечто большее.

Стройная блондинка учится в МГИМО, увлекается конным спортом и поддерживает себя в отличной форме. Девушка делится в Сети кадрами личной жизни, кольцо, которое ей подарил будущий муж, тоже появилось в Instagram.

Видимо, важное для пары событие прошло в окружении близких родственников. Кто-то запечатлел крепкие объятия пары после озвученного предложения.

Будущая свекровь Марии тоже пока не успела отреагировать на новость в соцсетях. Буквально за два дня до знакового события Кристина Орбакайте делилась с поклонниками радостью: сын получил диплом и вернулся в Россию.

«Впереди взрослая жизнь, пусть все твои идеи сбудутся», — написала Орбакайте.

Вряд ли артистка могла подумать, что сын так быстро решит стать семейным человеком.

Алла Борисовна тоже пока не отреагировала на событие в соцсетях. Но Примадонна, скорее всего, поддержит выбор внука. Марию она знает с 2019 года. Дени представил любимую знаменитой бабушке, когда она отмечала свой 70-летний юбилей.

На празднике был приглашен первый эшелон артистов, и Мария сохранила на память много кадров со звездами.

О семье девушки известно мало, но, судя по всему, она выросла в состоятельной семье. Пока Дени был в Лондоне, она часто летала к нему в гости. В Сети можно найти информацию, что ее крестный — Валерий Сюткин.

Что известно про свадьбу?

Пока эта информация держится в секрете. Пара не торопит события, но не исключено, что молодые люди успеют стать мужем и женой до конца 2020 года.