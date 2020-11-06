«Забили» на диеты: Шмыкова, Лолита и другие звезды-бодипозитивщики

Они полюбили свое тело, несмотря ни на что.

Понятие «бодипозитив» пришло в Россию относительно недавно. Фитоняшки и фитнес-тренеры взялись за голову, теряя клиентов. А наши женщины просто начали любить себя.

После выхода сериала «Чики» негласным лидером бодипозитивщиц стала актриса Варвара Шмыкова. Девушка сыграла одну из главных ролей — да так, что влюбила в себя полстраны.

Она совсем недавно в движении бодипозитива, но уже ведет за собой тысячи поклонниц, просто публикуя свои откровенные и обыденные фото. Как призналась сама актриса в интервью Ксении Собчак, ей нравится свое тело, и она не стесняется его показывать.

Кто еще из звезд отечественного шоу-бизнеса «забил» на диеты и принял себя, смотрите в видео Teleprogramma.pro.