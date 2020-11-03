«Это стремная история»: Сергей Жорин о скандале вокруг наследства Алексея Баталова

Также о своем отношении к этому делу рассказали Teleprogramma.pro адвокат Жанна Маргулис и актер Стас Садальский.

Скандал вокруг актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа – юриста Михаила Цивина, обвиненных в присвоении имущества семьи Алексея Баталова, набирает обороты. На этот раз в конфликт вмешался сам Никита Михалков. Об этом рассказал актер Борис Токарев в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

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Токарев пояснил, что Михалков подключил своего нотариуса. И дело движется к подписанию мирного соглашения еще до начала судебного заседания. По его словам, имущество планируется освободить от ареста и передать дочери Алексея Баталова.

Адвокат же семьи Баталовых Сергей Морозов говорит, что судебное заседание все же состоится. В таком случае, по его словам, пара может получить до десяти лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. Но суд может учесть немолодой возраст обвиняемых…

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать ситуацию актера Станислава Садальского, который знаком с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным.

«Юристом Дрожжиной стал представитель Никиты Михалкова. Как вы думаете, почему? Пусть читатели сами делают выводы», — пояснил Станислав Садальский.

— А вы сами знакомы с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным? Какое впечатление они на вас производят?

— Никакого. Сразу было понятно, что они оба из себя представляют, я вообще в этих компаниях не участвую. Мне эти тусовки неинтересны. Она, на мой взгляд, не актриса, да и он не адвокат.

Жанна Маргулис: «Презумпцию невиновности еще никто не отменял»

Напомним, что что вдова Алексея Баталова и его дочь обвинили Наталью Дрожжину и юриста Михаила Цивина в краже у них около сорока миллионов рублей. Как считает семья потерпевших, супруги обманным путем переписала имущество Баталова на себя, а также похитили у них крупную сумму денег.

Ситуацию прокомментировала и адвокат Жанна Маргулис.

«Конечно, по делу о наследстве Баталова точку может поставить только следствие. Оно же со всем и разберется. Другой вопрос, что непонятно с чего все началось. Однозначно был некий первичный документ, который развязал руки тем, кто им воспользовался. Не исключено, что существовала какая-то доверенность от Баталова на кого-то, — поясняет Жанна Маргулис. — И с одной его подписи неизвестные лица смогли развернуть целую компанию по захвату имущества, возможно, Дрожжина и Цивин были всего лишь инструментом, а во главе всего мероприятия стояли неустановленные лица. Вероятность того, что с помощью нотариуса кто-то подделал подпись, крайне мала. Изначальным отправным пунктом стало волеизъявление, но возникает вопрос чье это волеизъявление и на какие действия. Выглядит все так, что кто-то кому-то доверял, имея в виду одно, а оказалось, что доверили совсем другое. Однако пока мы не знаем, с чего все началось.

— Кто виноват, и что делать?

— Здесь самая большая проблема, на мой взгляд, в том, что люди, которые оказались к этому причастны, сами имеют отношение к миру артистов. Их поступок посеет смуту, потому что как теперь доверять своему коллеге по цеху? А люди, учинившие это, были настолько уверены в своей безнаказанности, что непонятно, о чем думали. Я полагаю, что это — звездность, беспечность или наглость, узнаем от следствия, а потом от суда. Все-таки презумпцию невиновности никто не отменял».

Сергей Жорин: «Эта история будет доведена до конца»

Меж тем в Сети продолжает появляться информация, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин организовали целый прибыльный бизнес, связанный с квартирами. В 90-х годах они брали квартиры в ренту, а сами организовывали уход за пожилыми актерами, владеющими этой недвижимостью. А у Михаила Цивина даже была целая база данных таких нуждающихся артистов. И якобы таким образом, с помощью договора ренты пара приобрела 18 квартир.

«В жизни всегда есть место глупости. И в своей работе я часто сталкиваюсь с неверной интерпретацией. Может быть, такой список из 18 артистов действительно существует. А возможно, это была обычная телефонная книжка. А ее интерпретировали как список из 18 человек, — комментирует ситуацию адвокат Сергей Жорин. Но то, что эта история будет доведена до конца, если ее взял на контроль Следственный комитет, очевидно всем».

— Сергей Викторович, по имеющейся информации супруги все же заключали договоры ренты. Так что в их действиях противозаконного?

— Противозаконные действия можно разделить на две части: уголовные и неуголовные. Если речь идет о ренте, то нужно заключать соответствующий договор ренты. Это пожизненное содержание с иждивением.

Если же по факту вместо договора ренты заключили договор купли-продажи, то это может быть мнимая или притворная сделка, которую можно оспорить. Если имели в виду один договор, а подписали другой, то это незаконное действие. Насколько это нарушает уголовное законодательство, зависит от большого количества деталей.

В законе есть специальный договор ренты – пожизненного содержания с иждивением. Если допустим, квартира была подарена, а тот, кто должен содержать пожилого человека, условно отправляет ему по 500 рублей или не делает этого вообще, тогда здесь может идти речь об уголовном преступлении. Потому что налицо обман со злоупотреблением доверия.

Есть в этом деле состав преступления или нет, будет решать следователи или суд. Как юрист, который задумывается о событиях, происходящих в информационном пространстве, я понял, что это достаточно стремная история, несмотря на то, что она абсолютно законная. Пожилые люди как дети, никогда не знаешь, как они себя поведут в той или иной ситуации.

— А можете привести примеры из практики?

— Я вам приведу пример, как Лидия Федосеева-Шукшина оформляла договор дарения на Бари Алибасова. Они оба пришли к юристу, договор прочитали. Через три дня они оформили нотариальную доверенность на оформление сделки, но впоследствии, как мы знаем, сделка была оспорена.

Или вот в моей практике был случай, когда женщина заключила договор ренты и думала, что ее должны не только содержать, но и развлекать. Обижалась, когда человек не успевал вовремя подойти к телефону или что-то сказал не с той интонацией.

На самом деле всей этой историей с Цивиным и Дрожжиной должно заниматься государство или организации с определенным лимитом доверия, потому что как одна сторона может злоупотреблять своим положением, так и другая. Вообще, от таких дел, связанных с пожилыми людьми, лучше держаться подальше.

Есть такая шутка: «Внуки устали ждать, когда дедушка умрет и купили себе квартиру». У меня есть знакомый итальянец, у которого мегасостоятельный дедушка, владеющий огромным количеством виноградников. И они с братом буквально с 15 лет (сейчас им по 45) реально ждут, когда наследство достанется им. А дедушка до сих пор ездит по полям, наблюдает за виноградниками и чувствует себя прекрасно.

Teleprogramma.pro надеется, что ситуация с делом Натальи Дрожжиной и ее мужа разрешится как можно скорее