Яркие роли Олега Меньшикова, которые мы запомним

Очень разноплановый актер, мультиинструменталист (гитара, скрипка, фортепиано), вдумчивый профессор ГИТИСа и решительный худрук Театра имени Ермоловой 8 ноября празднует 60-летие. В это верится с трудом — для нас Олег Евгеньевич всегда был и будет юным, обаятельным, энергичным.

«Телепрограмма» вспоминает ключевые этапы биографии лауреата аж трех Государственных премий.

Костик («Покровские ворота», 1982)

После двух эпизодов в фильмах «Жду и надеюсь» и «Родня» актер по-настоящему блеснул в комедии Михаила Козакова «Покровские ворота». Центральная роль в двухсерийном фильме открыла перед 22-летним парнем из подмосковного Серпухова бескрайние киногоризонты. 19 актеров пробовались на эту роль, но утвердили его. Не зря: именно Меньшикову удалось оживить на экране неуловимый образ молодости — с ее эйфорией, легкостью, азартом и энергией.

Есенин («Когда она танцевала», 1992)

Задолго до Сергея Безрукова он сыграл Сергея Есенина… в Лондоне, куда был приглашен в постановку знаменитого театра «Глобус». Партнершей Меньшикова по спектаклю стала легендарная Ваннеса Редгрейв, сыгравшая Айседору Дункан. За воплощение образа русского поэта актер был удостоен Британской академией театральных искусств престижной премии имени Лоуренса Оливье.

Митя («Утомленные солнцем», 1994)

В оскароносной картине Никиты Михалкова, часто приглашавшего актера к сотрудничеству, Меньшиков исполнил роль холодного, проницательного и, откровенно говоря, довольно неприятного офицера НКВД Дмитрия Арсентьева, которого отправляют арестовать мужа его экс-возлюбленной и героя Гражданской войны, сыгранного самим Михалковым.

Эраст Фандорин («Статский советник», 2005)

По легенде, Борис Акунин дал добро на экранизацию только после того, как узнал, что именно Меньшиков воплотит на экране образ созданного им героя. Белый накрахмаленный воротник, благородная седина, тонкие усики, фирменная неторопливость — фанаты Акунина остались довольны любимым персонажем в исполнении Олега Евгеньевича.

Анатолий Тарасов («Легенда № 17», 2013)

Решение доверить роль властного, жесткого хоккейного тренера, чьи методы до сих пор вызывают споры, вечно молодому Меньшикову, внешне на Тарасова совсем не похожему, казалось как минимум сомнительным. В итоге актер своим мастерством, словно жестким силовым приемом, уложил всех скептиков наповал. Даже идеально подходящий на роль Валерия Харламова Данила Козловский порой уходил в фильме на второй план, давая возможность солировать старшему товарищу.

Верный муж (для Анастасии Черновой, с 2005-го)

Последние 15 лет Олег Меньшиков счастлив в браке с актрисой из Рыбинска Анастасией Черновой. Однажды, как вспоминает артист, жена спасла ему жизнь — настояла на вызове скорой помощи, когда у Меньшикова начался перитонит, хотя он и отказывался от врачей.

Смелый худрук (в Театре имени Ермоловой, с 2012-го)

С 1985 года Меньшиков играл в труппе Театра имени Ермоловой, а в 2012 году этот театр возглавил. Именно Олег Евгеньевич (по примеру Олега Табакова) стал затаскивать на сцену театра молодых медийных и сериальных персон — Александра Петрова, Кристину Асмус, Дарью Мельникову и многих других. «Я начал с того, что снял с репертуара 20 с лишним спектаклей, — вспоминал Меньшиков. — Многие, я знаю, были недовольны. Когда я это делал, я понимал, что это правильно.

Иногда надо через «не могу» перебарывать ситуацию — этому я научился у Никиты Михалкова».