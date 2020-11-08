Малышева берет за первичный прием 10 тыс. руб., а консультация Сябитовой стоит 15 тыс. руб.

Чем чаще специалист появляется в телевизоре, тем дороже потом продает свои услуги.

Телевизионные эфиры автоматически делают экспертов популярными. Никакая реклама не работает так эффективно, как появление в проектах федеральных каналов. Верят наши люди, что если эти персоны по телевизору лечат, предсказывают, советуют, значит, «хорошие сапоги, надо брать»!

Но не забывайте при этом, что часто вам приходится платить лишнее за раскрученное имя, а похожие услуги у менее раскрученных конкурентов стоят гораздо дешевле.

Контракт со свахой — 125 тыс. руб.

Роза Сябитова стала благодаря телепроекту «Давай поженимся!» самой раскрученной свахой страны. Индивидуальная консультация в брачном агентстве звезды экрана — 15 000 рублей (личная встреча) и 8000 рублей (онлайн). Можно заключить контракт с Сябитовой — эта услуга стоит 125 000 рублей, но если вы думаете, что за эти деньги вам непременно найдут мужа, то ошибаетесь.

В контракте этого вам не гарантируют — лишь подскажут, направят, дадут советы. Кстати, одна из экс-клиенток в суде однажды доказала, что жених, с которым организовывали ей встречи в агентстве Сябитовой, был подставным.

Проверка партнера на верность — от 100 тыс. руб.

Часто в ток-шоу «На самом деле», «Звезды сошлись», «Прямой эфир» различные адвокаты, детективные бюро заявляют о проведении частных расследований. А потом мнительные супруги заказывают этим бюро слежку за своей второй половиной.

Цена «проверки партнера» зависит от активности его передвижений вне дома — стоимость пяти рабочих дней начинается от 100 000 рублей. Кстати, в самом начале конфликта Любови Успенской со сбежавшей из дома дочерью Татьяной детективы действительно помогли — нашли девушку. Что касается именитых адвокатов звезд, которые дают комментарии в ток-шоу (Александр Добровинский, Сергей Жорин), то их услуги по карману лишь весьма обеспеченным людям.

Консультация теледоктора — 10 тыс. руб.

Руководитель клиники управления болью в Москве и Нью-Йорке Марк Гальперин и невролог Дмитрий Шубин регулярно дают советы в программах Елены Малышевой «Жить здорово!» и «Здоровье». Оба доктора принимают в частной медклинике Елены Малышевой. Купировать боль к этим врачам едут телезрители со всей страны.

Первичная консультация — 10 000 рублей. Вот цены на некоторые услуги, за которыми едет народ на эти самые консультации: эпидуральная блокада шейного отдела позвоночника — 33 000 рублей, внутримышечная блокада поясничного отдела позвоночника — 15 000 рублей, столько же стоит внутрисуставная блокада коленного сустава.

Но чаще всего народ атакует докторов красоты — пластических хирургов и диетологов. Раскрученный проектом «На 10 лет моложе» профессор Сергей Блохин делает пластику груди или подтяжку лица по цене от 350 000 рублей.

А вот другие хирурги его клиники — на порядок дешевле. Диетолог Александр Ковальков вел проекты «Семейный размер», «Еда по правилам и без» на «Домашнем», а теперь консультирует на разных каналах пациентов и звезд с лишним весом. Похудеть у него в клинике девять месяцев по премиум-программе с участием самого Ковалькова можно за 81 000 рублей. Без консультаций маэстро — значительно дешевле.

Торт — 4,5 тыс. руб.

После участия Рената Агзамова в шоу «Кондитер» на канале «Пятница!» его сладкие изделия нарасхват. Минимальная цена на торт от Рената — 4500 рублей за изделие весом три с половиной кг. Ренат обслуживает праздники богатых и знаменитых — он делал торты для Ани Лорак, Александра Реввы, Тарзана, Ксении Бородиной и других артистов. На эксклюзивные заказы и цены соответствующие: так, на свадьбу Бородиной торт высотой три с половиной метра стоил 750 тысяч рублей.

А вот повар Александр Белькович из шоу «ПроСТО кухня» на СТС свои рецепты продает в книгах с автографом по 750 рублей. Выпускает электронные журналы с рецептами — 330 рублей. В интернет-магазине шеф-повар торгует тарелками из фарфора серии Positive Sasha Belkovich — 1440 рублей за штуку. Фартук с фото самого повара — 600 рублей.