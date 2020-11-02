«Тогда наступил апокалипсис»: Савельева, Гогунский и другие звезды о новой панике в магазинах

Роспотребнадзор объявил, что в феврале может случиться третья волна коронавируса. Меж тем, набирает обороты и вторая. Опасаясь нового карантина, россияне снова скупают гречку, туалетную бумагу, лекарства и другие товары первой необходимости.

Согласно данным исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, такие закупки сейчас делает каждый пятый житель нашей страны.

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Готовы ли вы к третьей волне коронавируса? И запасаетесь ли продуктами на случай очередного жесткого локдауна? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к нашим знаменитостям.

Аскольд Запашный: «Спекулянты на фоне паники могут завышать цены»

«Во-первых, я не слышал ни о какой третьей волне. А если и слышал, то не придал значения этому факту. Сейчас информация стала слишком разнородной. Она не централизована. Фейковых новостей вокруг настолько много, что я перестал им доверять, — поясняет худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный. — Если в советское время в СМИ публиковалась какая-то информация, то она была однозначно точной. Теперь же одни говорят одно, другие – другое. Я с вирусом уже столкнулся. Большая часть моих коллег и знакомых так или иначе им переболели. Как руководитель цирка, я скажу, что мы готовы к новой волне пандемии, поскольку соблюдаем все требования Роспотребнадзора. Во-первых, мы обязаны это делать, во-вторых, мы очень дисциплинированные люди и делаем все со стопроцентной исполнительностью. Тем не менее, мы пережили самое сложное время, когда во время локдауна нас всех закрыли по домам. Готов ли я к такому повороту событий снова? Наверное, да. Тяжелая ситуация, конечно. Многие мои коллеги не работают уже на протяжении восьми месяцев. А если у человека нет источника дохода, то что, ему в коробке жить?

— Многие наши граждане снова скупают туалетную бумагу, гречку, вино…

— Вино в этой коллекции странно звучит (Смеется). Я считаю, что такие закупки должны касаться военного времени, если вокруг бомбежки! В противном случае, это лишь разжигает панику. И мы уже были ее свидетелями. Люди стадно начинали закупать все подряд, причем непонятно, по какой системе выбирались продукты. Все вокруг говорили о туалетной бумаге и гречке, из-за чего и рождался и дефицит на эти товары.

А, тем временем, спекулянты на фоне паники завышали цены. Я сторонник здравомыслящих решений. Если действительно будут пустые полки, как в 90-х годах, то, возможно, и есть смысл закупиться. Но я думаю, что не стоит паниковать. А без бумаги можно и обойтись, когда есть вода (смеется).

Саша Савельева: «Массовых закупок не делала»

«Я не делю коронавирус на волны. Но, возможно, у Роспотребнадзора своя политика в этом отношении. Я думаю, все зависит от человеческого фактора, — комментирует певица, участница группы «Фабрика» Саша Савельева. — Если мы всем миром будем носить маски, то, возможно, вирус скоро уйдет. Ему просто будет негде размножаться. Либо мы все переболеем, у всех появятся антитела, и пандемия все-равно покинет нас. Вообще, все-таки еще не до конца изучено, какие последствия может иметь вирус. Поэтому я предпочитаю никуда лишний раз не выходить без надобности и стараться соблюдать все необходимые меры. Главное, чтобы вирус прошел без последствий, и уже заболевшие переболели бы в легкой форме.

— Сейчас люди снова стали массово атаковать магазины. А вы уже закупаетесь всем необходимым?

— Да нет. Просто, когда это случилось, никто не был готов к пандемии. Но ведь владельцы магазинов предупреждали: «Ребята, все нормально. Продуктов хватит на всех».

Я наблюдала пустые прилавки в дни мартовской пандемии. Это было ужасно, конечно. Казалось, наступил какой-то апокалипсис. Но сейчас ничего покупать заранее я не буду. Потому что все продукты есть в магазинах в нормальном количестве.

По поводу массового закупа гречки и туалетной бумаги, конечно, было смешно. А вот с хлебом тогда действительно возникли проблемы. Моя подруга, живущая в Канаде, присылала фотографии пустых полок.

Сейчас все по-другому. Люди более-менее свыклись с данной ситуацией. И уже так никто себя не ведет.

Виталий Гогунский: «Коронавирус очень дисциплинирует»

«В феврале грядет уже третья волна коронавируса? Я, видимо, пропустил вторую, — говорит актер Виталий Гогунский. — Но как можно подготовиться к этому? Сейчас я нахожусь на съемках, репетирую в театре. Все стараются соблюдать меры предосторожности, ходят в масках. Все это очень дисциплинирует. Сейчас очень важно, чтобы была найдена вакцина, и люди бы серьезно не болели. А по поводу продуктов, никаких массовых закупов я не делал».

Анна Калашникова: «Запасемся продуктами и медикаментами»

«Я очень надеюсь, что все-таки третьей волны коронавируса не будет, — признается певица Анна Калашникова. — Но, тем не менее, будем завершать все дела, связанные с разъездами, укреплять свое здоровье, запасаться медицинскими препаратами, которые могут понадобиться родителям и ребенку, покупать консервы, — говорит Анна Калашникова. — Мои родители живут за городом и походы в магазин нужно минимизировать. Но сама я буду продолжать работать, насколько это возможно».

Teleprogramma.pro желает всем здоровья и не поддаваться панике!