Что известно о муже Ольге Серябкиной и чем он занимается

Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Ее избранником стал 32-летний бизнесмен Георгий, который моложе певицы на три года. Ольга не особо афиширует личность мужа, но в кулуарах говорят, что это ее бывший концертный директор. Церемония бракосочетания состоялась в небольшом городке Австрии, неподалеку от Вены.

Известно, что за вечер Ольга успела сменить три платья брендов Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario. Артистка отметила, что наряд от Ульяны стал официальным нарядом церемонии.

Для свадьбы певица выбрала длинное платье с корсетом, который является одной из фишек бренда. А вечером предстала перед гостями в коротком платье с прозрачными вставками.

В общем, все взоры в этот день были прикованы к красавице-невесте. Но и, само собой, к жениху.

Сама Ольга рассказала, что 32-летний Георгий – непубличный человек, который занимается абсолютно разными проектами – как в направлении шоу-бизнеса, так и в сфере высоких технологий. Серябкина отметила, что с будущим мужем была знакома много лет.

Но познакомилась с ним поближе только тогда, когда попросила у Георгия помощи с одним сольным проектом. И он не отказал. После чего молодые люди сблизились и осознали, что всегда хотят быть вместе. Но это официальная информация для журналистов…

Но в кулуарах говорят, что на самом деле жених – бывший концертный директор артистки Георгий Начкебия, который также являлся сотрудником бренда MALFA Максима Фадеева. А незадолго до бракосочетания Ольга позаботилась о том, чтобы удалить из Инстаграма любые упоминания о своем директоре.

Кстати, еще в ноябре 2019 года один из читателей «Комсомольской правды» прислал в редакцию несколько фото Ольги в компании незнакомого мужчины. Сладкую парочку заметили на Болотной набережной. Они приехали на одной машине, а потом отправились на ужин в ресторан. Поскольку мужчина тщательно скрывает свое лицо под капюшоном — опознать его личность очень трудно. Возможно, это и был тот самый Георгий…

Тогда писали, что именно этот таинственный мужчина на фото подарил Ольге обручальное кольцо. Сама же Серябкина эту информацию не комментировала. Теперь получается, что пазл сошелся.

Как мы уже говорили выше, свадьба влюбленных прошла неподалеку от Вены. А Ольга рассказывала, что Вена — это практически вторая Родина ее мужа, где он прожил целых десять лет. И будущий супруг даже показывал ей местные красоты, в которые певица просто не могла не влюбиться. Возможно, после пандемии супруги будут проводить много времени в путешествиях.

Teleprogramma.pro желает молодоженам счастливой семейной жизни!