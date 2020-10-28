«Итоговая сумма будет больше, чем Дмитрий платил раньше»: Сергей Жорин об алиментах Тарасова первой жене

Похоже, в деле о выплате алиментов футболиста Дмитрия Тарасова старшей дочери Ангелине поставлена точка. Об этом в своем Инстаграм написала правозащитница Екатерина Гордон.

Она отметила, что Мосгорсуд обязал Дмитрия выплачивать дочке от первого брака 1/6 от всех доходов, а также ежемесячно платить по 46 000 рублей.

«Добились законного решения для семьи Анастасии Костенко (нынешняя супруга Дмитрия Тарасова – Прим. ред). Алиментная кабала и игнорирование двух родившихся дочек Насти закончено. 1/6 будет выплачиваться каждому ребенку, старшая от предыдущего брака будет получать еще дополнительно 3 МРОТ (согласитесь, никого не обидели). Жорин и партнеры требовали 1/4 и 13 МРОТ…», — приводим слова Екатерины практически дословно.

Меж тем адвокат первой жены Дмитрия Оксаны Сергей Жорин отметил, что все не совсем так, как изложила Екатерина Гордон в своем тексте. Известный юрист рассказал Teleprogramma.pro, как развивалась история с алиментами с самого начала. Поэтому мы приводим здесь и его версию событий.

По словам Сергея Жорина, еще лет десять назад Дмитрий Тарасов сам предложил платить алименты в размере 200 000 рублей. Как пояснил адвокат, поскольку алименты индексируются (увеличиваются) пропорционально прожиточному минимуму, эта сумма выросла почти до 400 000 рублей.

«За это время у Дмитрия Тарасова родились еще два ребенка. И он посчитал, что пора уменьшить размер алиментов. Тогда Тарасов обратился в суд, где потребовал сначала снизить сумму алиментов до 50 000 рублей, а потом и вовсе до 15 000 рублей, ссылаясь на то, что денег и работы совсем нет!» — пояснил адвокат.

Как добавил Жорин, футболист не предоставил в суд первой инстанции надлежащие документы о содержании еще двух несовершеннолетних дочек. И тогда суд обязал его выплачивать старшей дочке 1/4 всех доходов и еще 104 000 рублей.

«Подав апелляцию, юристы Тарасова принесли, наконец, в суд документы на детей и с учетом их интересов суд уменьшил 1/4 до 1/6 и 104 000 до 46 000 рублей, что является уж точно значительно больше 15 000 рублей, которые Тарасов соглашался платить в своем исковом заявлении. Пока шли многолетние суды, Оксана Тарасова продолжала получать прежний размер алиментов (примерно 350 000 — 400 000 рублей), что нашу сторону более чем устраивало», — прокомментировал юрист.

По словам Сергея Жорина, теперь после вынесения решения апелляционного суда Оксана будет получать 1/6 всех доходов и 46 000 рублей.

«Сказать точно, сколько составляет 1/6, пока сложно, но очень вероятно, что эта сумма будет больше, чем Дмитрий платил раньше. О финансовых доходах Тарасова можно судить по материалам дела. Так, за 2018 год его доход составил 158 913 736 рублей, а за три квартала 2019 года — 60 499 852 рубля. Так что очень вероятно, что Оксану может устроить такой исход дела. Примечательно, что после каждого решения суда юристы Тарасова объявляли о победе, но он почему-то каждый раз менял прежнюю команду и подавал жалобу на решение. Как будет в этот раз – увидим!» — заключил Сергей Жорин.

Ну, а Teleprogramma.pro желает, чтобы все стороны этой истории действительно пришли к компромиссу.