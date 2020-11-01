Королева торгует поздравлялками, Ваенга завела огород: как звезды адаптируются к новой реальности

Пожалуй, на плаву остались только артисты первой двадцатки. К примеру, Лободу и Гагарину снимают в рекламе, зовут на телепроекты. А вот основная масса артистов адаптируется к новым условиям кто как может.

Ушли в бизнес

После остановки концертной деятельности Анна Седокова с головой ушла в бизнес. Производство и продажу одежды своего бренда La Story певица организовала восемь лет назад. Но лишь теперь появилось время всецело посвятить себя делу. Ежедневные совещания, мозговые штурмы, параллельная учеба и финансовые тренинги…

Анна и руководит, и эскизы сама утверждает, и строчки проверяет. Звезда спрогнозировала, что большинство покупателей и после пандемии станут покупать вещи онлайн, и расторгла контракты со всеми торговыми центрами, где были отделы продаж ее бренда. Перестроив бизнес, набрала новых швей, конструкторов одежды, расширила базу поставщиков и запустила производство еще на одной фабрике.

Дела пошли так хорошо, что певица смогла летом купить вторую квартиру в Москве — правда, опять в ипотеку. Кредит брала на 20 лет, но хочет погасить за 2 года — надеется на доходы от бизнеса. «Мы никогда не будем прежними, но, может быть, и не надо?» — философствует мать троих детей.

«Профессия артиста не гарантирует стабильных заработков, поэтому у меня есть небольшой бизнес, — поделился с «Телепрограммой» Оскар Кучера. — Сейчас еще одним проектом занялся — фуд-кортом».

Вера Брежнева и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова теперь торгуют косметикой — у каждой есть собственный бренд; режиссер Валерия Гай Германика продает украшения из камней. Ляйсан Утяшева на днях запускает платный трехмесячный онлайн-курс о том, как правильно питаться и не переедать. Жить-то как-то надо.

Выступают на удаленке

Некоторые исполнители (Любовь Успенская, Кирилл Андреев, Прохор Шаляпин, Михаил Шуфутинский) готовы работать удаленно! Или сделать видеозапись поздравления на личный или корпоративный праздник. Ценник от 30 до 300 тыс. руб.

Наташа Королева объявила: «Запускаем в тестовом режиме «Поздравлялки от Наталки». Возник большой спрос на такой контент, и я решила создать собственный онлайн-магазинчик поздравлялок. Ты отправляешь видюшку своему другу, а может, маме или бабуле. А они-то совершенно не ожидают увидеть такое классное зажигательное поздравление от меня, от любимой артистки. Это будет незабываемо!»

Супруги Макарские продолжают петь из домашней студии — билеты на онлайн-концерты продают по 300 рублей: это подспорье для музыкантов, которые сидят без работы.

Занялись подсобным хозяйством

Многие звезды летом увлеклись садово-огородными работами Дальше всех пошла Елена Ваенга — у нее теплицы, грядки, урожай, сейчас осенние посадки. Фото подвала с ее закрутками напоминает склад крупного магазина — масштабы промышленные. Появились у Ваенги и свои куры — на яйцах фирменный штамп «ЕВ». Лена шутит: «Скоро во всех магазинах страны!» Продукции и вправду так много, что хватает друзьям и знакомым. Появилось время у певицы и кашеварить.

Распродают имущество

Раньше 8 Марта корпоративов не будет. Поэтому Татьяна Овсиенко продала одну из двух машин — певица рассталась с микроавтобусом, на котором ездила на гастроли. На вырученные деньги отдохнула в Крыму и на них же планирует дожить до возобновления концертной деятельности.

61-летний актер Владимир Стержаков и вовсе решил продать дачу в подмосковной деревне. Старший сын у него студент, учится платно в вузе, младший оканчивает 11-й класс — нужны деньги на репетиторов. Актер рассказал «Телепрограмме», что у него отменились гастроли с антрепризными спектаклями по Европе и России: «Сколько все это будет продолжаться, неизвестно. Извечный вопрос: «Что делать?» У Стержакова из доходов осталась одна пенсия, поэтому он и выставил дом на продажу.

Часто под постами с жалобами артистов на отсутствие работы появляются едкие комментарии публики: мол, это нам продавать нечего, а у вас-то полно дорогих вещей — проживете. Народ не жалеет звезд — упрекают за красивые дома, дорогие машины и частные школы для детей.

Пререкаясь с подписчиками, Стас Костюшкин не выдержал и даже видео записал: «Такой профессии, как артист, в нашей стране никогда не было. Есть притча про то, как сел Федор Шаляпин однажды в пролетку и спросил его кучер: «Ты чем занимаешься, мужик?» Тот говорит: «Я пою». — «Я тоже пою. Занимаешься ты чем?»

Вот именно такое отношение к нашей профессии. Когда я выкладываю свои выступления, мне иногда пишут: «Здоровые мужики, пошли бы поработали». Я, знаете ли, поработал: на заводе «Рубин», работал грузчиком в универмаге, у дедушки в колхозе. Я это все прошел! Но самое любимое, чем я действительно люблю заниматься и у меня это неплохо получается, — это моя работа на сцене. Я все-таки педалирую слово «работа».

Если не верите, что это работа, вы должны всего лишь раз выйти на сцену перед многотысячной толпой. Ничего не надо делать — просто поздоровайтесь. Если вы не наложите кучу кирпичей — будет уже очень круто…»