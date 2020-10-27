Риэлтор назвал стоимость квартиры, которую Овсиенко завещала сыновьям и внуку

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro адвокат также рассказала, может ли претендовать на недвижимость муж певицы.

В СМИ обсуждают новость о том, что известная российская певица Татьяна Овсиенко завещала свою московскую квартиру сыновьям и внуку. Якобы артистка давно приняла такое решение, потому что «в жизни все бывает».

«Сегодня живем, а завтра – как Бог даст. У меня есть крестник, которого я называю сыном, и сын Игорешечка», — отметила артистка.

При этом в документе нет ни слова о ее гражданском муже Александре Меркулове. Напомним, соседи артистки подозревали, что он мечтает завладеть ее элитной недвижимостью и советовали певице быть более бдительной.

А повод для переживания действительно есть. Квартира Татьяны Овсиенко в 200 квадратных метров находится на Ленинском проспекте в одном из элитных столичных районов и может обойтись потенциальному покупателю в кругленькую сумму.

Ранее Татьяна рассказывала, что просто объединила три жилых помещения – трехкомнатную квартиру, изначально принадлежащую ей, и еще две, выкупленные у соседей. Сколько же могут стоить подобные апартаменты, принадлежащие артистке?

«Разброс цен на Ленинском проспекте очень большой. Если квартира находится ближе к станции «Октябрьская», (там есть комплекс квартир и апартаментов под названием «Ленинский, 38»), то у нее одна стоимость, — поясняет риэлтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков. — Например, квартира в 200 квадратов стоит ближе к 100 миллионам. Такие квартиры идут в комплекте с отделкой, но это апартаменты. Если квартиры находятся ближе к области, то их стоимость – 65-70 миллионов. В любом случае, ценники разные. Есть квартиры по 50 миллионов, а есть по 100 миллионов рублей. Многое зависит и от того, в каком состоянии находится дом. Но все же средняя цена квартиры на Ленинском проспекте – 65-70 миллионов рублей».

— Зависит ли стоимость квартиры от ее состояния?

— Конечно. Важно, какой там сделан ремонт, какая внутри находится мебель, какая планировка, в порядке ли документы на эту недвижимость, объединены ли квартиры. Как я понял, Татьяна объединила три трешки, одна такая небольшая трешка может стоить до 20 миллионов рублей. А общая стоимость такой квартиры, состоящей из трех частей, может равняться, в среднем, — 60-70 миллионов рублей.

И тут возникает вопрос, а может ли претендовать на недвижимость муж Татьяны Овсиенко, и в каком случае возможен такой вариант? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает адвокат Жанна Маргулис.

«Если мужчина к моменту смерти своей супруги будет нетрудоспособным: например, в силу пенсионного возраста или если супруг является инвалидом, то он будет иметь право на наследство в размере обязательной доли в любом случае, независимо от того, что написано в завещании, — подчеркнула Жанна Маргулис. Если квартира была куплена в браке (хотя бы одна из этих трех), то все имущество, приобретенное в браке, опять же в независимости от того, что написано в завещании, будет делиться. В таком случае, половина недвижимости при отсутствии брачного договора принадлежит второму супругу. Если все было куплено до брака, то он может претендовать на обязательную долю в наследстве, если будет попадать под категорию наследников, обладающих правом на такую долю. На обязательную долю могут также претендовать несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг, родители умершего и иждивенцы».

Напомним, в начале октября подруга певицы Татьяны Овсиенко заявила, что гражданский муж артистки, который провел в местах не столь отдаленных четыре года (Татьяна ждала его возвращения – Прим. ред.), избивает и спаивает ее. А соседи отметили, что даже видели синяки на ее руках.

Они предположили, что Александр вообще хочет завладеть квартирой Татьяны. Сама же Овсиенко заверила бдительных соседей, что не стоит за нее беспокоиться. И в действиях Александра Меркулова нет подвоха. Но, видимо, все же решив обезопасить себя на всякий случай, составила завещание…