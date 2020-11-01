Наргиз, Буланова и другие звезды, которые нашли любовь после развода

Даже после болезненного расставания жизнь продолжается - личная в том числе. Эти люди проверили это на себе.

Дакота и Соколовский: новые половинки

Музыканты Рита Дакота и Влад Соколовский разводились со скандалом. Сейчас помирились: Рита забыла об изменах экс-супруга ради дочки Мии. И синхронно наладили личную жизнь. 30-летняя Рита встречается с владельцем рекламного агентства 32-летним Федором Белогаем — они познакомились на Бали на съемках клипа. Теперь Федор стал продюсером Риты. «Мне на 100 процентов комфортно в своем коконе, на ручках у родного человека», — счастлива Дакота. В октябре влюбленные съезжаются — жить будут в квартире, которая досталась

Рите после развода (в соглашении между экс-супругами прописано, что эта недвижимость принадлежит их дочери и по достижении ее совершеннолетия Рита должна съехать из квартиры).

29-летний Соколовский копит на новую квартиру, а пока живет с невестой на съемной. Он уже познакомил 21-летнюю модель и певицу Ангелину Суркову и с дочерью, и с бывшей женой. А недавно Ангелина с родителями Влада болела за него на съемках «Ледникового периода». Кажется, создание новой ячейки общества не за горами.

Наргиз: служебный роман

50-летняя певица Наргиз после скандального развода и с экс-супругом наладила отношения, и нового избранника встретила. Наргиз полюбила члена своей музыкальной команды Антона Ловягина. Он трудится техником в коллективе певицы и моложе артистки на 11 лет.

Они вместе уже несколько лет, но только теперь Наргиз решила в этом признаться: «Антон — уникальный человек, который терпит от меня все, я же постоянно влюбляюсь. Человек я преданный, но могу пофлиртовать у Антона на голове с другим мужчиной. Могу спокойно, например, во время вечеринки скинуть одежду и потанцевать голой на столе. Я женщина красивая и часто ощущаю на себе мужское внимание, даже со стороны тех, кто моложе. Мне это нравится. Я всегда делаю то, что мне нравится, но знаю какую-то грань».

Став счастливой в личной жизни, Наргиз наладила отношения с экс-мужем Филом, который живет в США. Там же, за океаном у Наргиз дети и внук. Наргиз рассказала нам о Филе: «Мы на связи с ним по два, три раза в сутки. Мы разошлись в 2016 году и года полтора совсем не общались. Много было обид и, казалось, непростительных поступков по отношению друг к другу.

Много ошибок было допущено что с его стороны, что с моей. Но с возрастом сходит спесь, и на смену сиюминутным эмоциональным всплескам с необдуманными дурацкими последствиями приходит разумное мышление с абсолютно иным восприятием мира. Фил заменил моим детям отца, а вместе мы создали на свет необыкновенную дочь Лейлу. Сейчас она вместе со своим бойфрендом живет в нашем с Филом доме. Планирует семью и много детишек».

Виктор Логинов: четвертый заход

45-летний Виктор Логинов этот октябрь запомнит надолго: он женился в четвертый раз и заверил близких, что ничто не разлучит его с новоиспеченной супругой. А вот его избранница, актриса Мария Гуськова замуж вышла впервые. Жена моложе умудренного жизненным опытом Логинова на 24 года. У пары классический служебный роман — познакомились и влюбились на репетициях антрепризного спектакля, с которым потом отправились на гастроли…

Гена Букин в сериале «Счастливы вместе» о браке отзывался с горечью: «Один раз расслабился, потерял контроль, теперь расплачиваться до конца жизни». Умудренный опытом исполнитель этой роли Виктор Логинов придерживается иных убеждений: с удовольствием рассказывает о том, что слушается во всем жену. В шутку называет Марию «своими властными структурами». Жена запретила Виктору гонять на мотоцикле, и он… послушался.

В новом браке актер равняется на советы писателя-философа Альбера Камю: «Не иди впереди меня — я могу не успеть. Не иди позади меня — я могу завести не туда. Просто иди рядом со мной и будь моим другом». Логинов и Гуськова решили пожениться в Санкт-Петербурге, устроив себе уик-энд в элитном отеле.

У Логинова четверо детей от предыдущих браков — трое сыновей и дочь, которая старше нынешней избранницы артиста. Виктор шутит: «Мы очень хотим детей, желательно восемь. А если говорить серьезно, то их будет столько, сколько бог даст».

Буланова: скоро замуж

51-летняя Татьяна Буланова огорошила признанием: «У меня есть возлюбленный, мы живем вместе». Буланова сообщила, что этот человек не из шоу-бизнеса, поэтому она и не афиширует его имя. За плечами у Татьяны два брака, экс-мужья помогают поднимать сыновей. Но на Булановой сейчас ипотека, поэтому она много работает. Самоизоляцию провела с новым возлюбленным, а когда весной загремела в больницу с последствиями инсульта, то любимый окружил ее заботой. Татьяна не скрывает, что мечтает в третий раз выйти замуж.

Моргенштерн: возвращение к бывшей

И у зеленой молодежи бушуют любовные страсти. 22-летний рэпер Моргенштерн творит дерзкое и пошлое, а в душе романтик. Недавно Алишер вернул возлюбленную 20-летнюю Дилару, которую сам и бросил год назад, — тогда он предложил девушке остаться друзьями, мол, не готов к серьезным отношениям. Теперь же публично раскаялся: «Я ее люблю по-настоящему, без всяких условий. Люблю просто за то, что она есть».

Дилара простила кумира молодежи, которым познакомилась пару лет назад в родной для обоих Уфе. Может, сыграло свою роль и то, что Алишер уже год как в Москве, и Forbes оценил его годовой заработок в $1,5 млн? Недавно Дилара даже заступилась за любимого.

Юлия Барановская в интервью сообщила, что на одном из праздников на сцену выбежал Моргенштерн «в ролексах и бриллиантах», а когда у него вдруг упали джинсы, она увидела «застиранные трусы в катышках». Дилара возмутилась в соцсетях: «Какого размера, по ее мнению, были катышки, если они были так заметны со сцены?!»