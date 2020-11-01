Дорогие наследники: сколько звезды тратят на новорожденных детей

Рождение малыша в семье знаменитостей оборачивается расходами, которые и не снились их поклонникам. Как недавно пошутили в «Вечернем Урганте», обсуждая коляску новорожденного сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко за полмиллиона рублей: «Материнский капитал Яна потратила на самое необходимое».

Сколько тратят на своих малышей новоиспеченные звездные родители, рассказывает «Телепрограмма».

Няня: 100 — 150 тыс.* в месяц

Без нянь ни одна звездная семья не обходится. Из-за пандемии снизились расценки на услуги домработниц, а вот хорошие няни по-прежнему в цене. К малышам стараются брать женщин в возрасте от 35 до 55 лет с высшим образованием. Для малышей чаще всего нанимают женщин с медицинским дипломом, а когда ребенок подрастает, меняют на нянь с педагогическим опытом. Говорят, что на Рублевке и в Барвихе нянями трудоустраиваются даже бывшие учителя из элитных школ — зарплата такая же, а нервов приходится тратить меньше.

Чаще всего богатые и знаменитые пользуются услугами специализированных агентств по подбору персонала. Некоторым везет получить няню «по наследству» от друзей. Так случилось в семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой.

«Хорошая няня — это клад, который передают из рук в руки. Я не пользовалась услугами агентств», — сообщила Татьяна о женщине, которая ей помогает с малышом Ваганом.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова для их четвертого ребенка, 9-месячного сына Давида, наняла няню только после проверки претендентки на полиграфе.

Как правило, работницы подписывают соглашение о неразглашении информации о знаменитых работодателях. Им запрещено фотографировать

и делать видео дома и членов семьи. Кроме того, за нянями ведется видеонаблюдение — звезды устанавливают камеры, к которым подключаются через смартфон. Можно следить за обстановкой в доме в режиме реального времени или просматривать записи вечером.

Медицинский полис: от 300 тыс. в год

Полисы медобслуживания для детей приобретаются в элитных клиниках. Многие процедуры и осмотры проводятся на дому: массаж и гимнастика, консультации невролога, офтальмолога, педиатра перед вакцинацией и т. п. Такой полис для своего сына оформила сразу после родов многодетная актриса Мария Порошина. Для малышей от рождения и до двух лет средняя цена годового обслуживания по VIP-программе стоит чуть больше 300 тыс. После двух лет цены несущественно снижаются.

Коляска: от 40 тыс.

Сына Евгения Петросяна чаще выгуливает его жена Татьяна со своей мамой (женщина помогает с малышом Ваганом вместо няни). «Сын очень любит гулять. Сидит или лежит, с интересом рассматривает все вокруг», — делится в Инстаграме Татьяна Брухунова.

Вагашу (так ласково называют наследника Петросяна) мама выгуливает в коляске модного бренда — похожие стоят от 40 тыс. руб. Жена Петросяна — дама ответственная: «Еще за полгода до рождения ребенка я начала изучать рынок колясок. Выбор был долгим и непростым, но сегодня я понимаю, что приняла верное решение». Кстати, похожая коляска у наследника Джигана.

Анастасия Овечкина сейчас выгуливает в Подмосковье сыновей-погодков в модной коляске, рассчитанной сразу на двух малышей, такая стоит от 60 тыс. руб.

Кстати, Яна Рудковская после шутки Ивана Урганта сообщила, что коляску для Арсения за 500 тыс. руб. ей подарили.

Мебель в детскую: от 60 тыс.

Звезды оборудуют комнаты для малышей по похожим шаблонам. Вот фото из уютной детской Арсения Плющенко. Колыбель-коляска — от 25 тыс. руб. Кроватка-трансформер — от 40 тыс. руб.

Приданое на год: от 300 тыс.

Наследника Евгения Петросяна наряжают в демократичные бренды, что вполне разумно — дети вырастают быстро. Жена юмориста нашла российский бренд, которому и отдает предпочтение: «Я адепт чистых линий, простого кроя, благородных тонов и натурального состава». Актриса Александра Бортич, наряжая своего первенца Сашулю по последней моде, миксует масс-маркет и люксовые марки.

Пожалуй, главные малыши-модники у рэперов Тимати и Джигана — на них можно увидеть обновки ведущих мировых домов моды. Вот пара примеров цен от Gucci: гольфы — 5 тыс. руб., платье или толстовка — 30 тыс. руб., кардиган из шерсти — 60 тыс. руб. С такими ценами за год можно потратить на детскую одежду и пару миллионов.

*Здесь и далее ориентировочные цены в рублях.