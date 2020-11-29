Участница «Детского Евровидения» София Феськова: «Хейтерам желаю быть добрее»

11-летняя петербурженка София Феськова представит Россию на конкурсе «Детское Евровидение». Он пройдет в Варшаве 29 ноября в формате онлайн. Корреспондент Teleprogramma.pro пообщалась с Софией о конкурсе, а также попыталась узнать — какая она в реальной жизни.

За месяц до конкурса в Москве сняли клип на песню «Мой новый день», которую София исполнит на конкурсе. По сюжету клипа София играет художницу, которая на холсте изображает послания мира и добра для юных участников «Евровидения» из разных стран мира. Певица призналась, что действительно умеет рисовать, а живописью занимается дома.

Также в клипе снялись дети, участвующие в отборочном этапе «Детского Евровидения» в России. Кроме того, в создании видео принял участие симфонический оркестр.

По словам юной певицы, репетиции перед конкурсом проходили почти каждый день. Она занималась вокалом, актерским мастерством и хореографией с педагогами академии им. Игоря Крутого.

— София, а как обычно проходит твой день, вне подготовки к конкурсу?

— В будни я хожу в школу. После занятий иду в музыкальную школу, занимаюсь вокалом, делаю домашние задания, а потом ложусь спать.

— Какое у тебя настроение перед участием в «Детском Евровидении»?

— Конечно, присутствует огромное волнение, но я стараюсь о нем не думать. Я очень рада тому, что представляю Россию на этом конкурсе.

— После победы в отборочном туре «Детского Евровидения» в России тебя, на мой взгляд, незаслуженно критиковали. Как ты относишься к недоброжелателям?

— Всем хейтерам я могу только пожелать быть добрее, потому что лишний гнев убивает много времени.

На съемках клипа также присутствовала мама Софии Александра Тютюнникова.

— Мы чувствуем большую ответственность, — пояснила Александра. — Хочется, как можно лучше представить страну на этом конкурсе. И мы будем очень стараться!

Напомним, после победы в отборочном этапе конкурса «Детское Евровидение» в России София Феськова подверглась настоящей травле. Часть зрителей требовала присудить первое место Рутгеру Гарехту из Оренбурга, который в итоге стал вторым. Они писали в соцсетях оскорбительные комментарии в адрес Софии и ее семьи, намекая на то, что победа девочки незаслуженная. Но как мы видим, София Феськова и ее мама философски относятся к критике.

Ну, а Teleprogramma.pro желает Софии удачи на предстоящем конкурсе. Болеем за наших!

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