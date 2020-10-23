Больше не медвежонок: Бузова и Дава расстались?

«Милые бранятся — только тешатся»: вот так хотелось бы именно так думать миллионной армии фанатов Ольги Бузовой и Давида Манукяна.

Но в паре вот уже несколько месяцев нет покоя. То Ольга удаляет фото с парнем, а он показательно грустит и просит поддержки у поклонников. То пара широко и напоказ отмечает годовщину отношений в Сочи.

Сейчас подписчики запутались: звезды вместе или нет? Дава публикует красивые совместные фото, Оля же со слезами на глазах говорит, что это больше не ее история. Так расстались или нет? Подробнее – в видео Teleprogramma.pro.