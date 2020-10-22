Уменьшат? Адвокат дал прогноз по приговору Михаилу Ефремову

В четверг, 22 октября, состоится рассмотрение жалобы на приговор Михаилу Ефремову, который ранее был осужден на 8 лет колонии за смертельное ДТП.

В четверг, 22 октября, в Мосгорсуде состоится очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Актер подал апелляцию с просьбой пересмотреть свой срок.

Ефремова посадили в тюрьму на 8 лет из-за смертельного ДТП в центре Москвы. 8 июня актер сел пьяным за руль, в результате не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу». От полученных травм водитель отечественного автомобиля скончался на месте.

В преддверии заседания журналисты Teleprogramma.pro попросили известного адвоката Юрия Шеля дать свой прогноз: смогут ли актеру уменьшить срок или все оставят, как есть?

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