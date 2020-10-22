Уменьшат? Адвокат дал прогноз по приговору Михаилу Ефремову

В четверг, 22 октября, в Мосгорсуде состоится очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Актер подал апелляцию с просьбой пересмотреть свой срок.
Ефремова посадили в тюрьму на 8 лет из-за смертельного ДТП в центре Москвы. 8 июня актер сел пьяным за руль, в результате не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу». От полученных травм водитель отечественного автомобиля скончался на месте.
В преддверии заседания журналисты Teleprogramma.pro попросили известного адвоката Юрия Шеля дать свой прогноз: смогут ли актеру уменьшить срок или все оставят, как есть?
Подробнее в нашем видео.