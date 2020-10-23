Яркие участники первых выпусков девятого сезона шоу «Голос»

Каждый год зрители опасаются, что вокалистов, достойных участия в «Голосе», больше не осталось, но яркие и харизматичные артисты продолжают выстраиваться в очередь в надежде предстать перед сидящими к ним спиной наставниками.

«Телепрограмма» представляет тройку самых колоритных вокалистов из числа тех, кто блеснул в первых выпусках.

Гор Испирян (36 лет, Ереван)

Еще одним незаурядным участником слепых прослушиваний стал Гор Испирян. Парень привлек внимание публики не только прической а-ля Бонифаций, но и приличным вокалом.

Нестареющую композицию I Want To Break Free вокалист исполнил в чуть более высоком регистре, чем принято, однако добил наставников пластикой и артистизмом. Парень попал в команду Гагариной, чему певица оказалась несказанно рада.

Имя 36-летнему артисту дал отец, он же приучил и к музыке. Из Армении семья Гора, когда он еще был ребенком, переехала в поселок Агинское Забайкальского края. Его отец был инженером-конструктором на фабрике игрушек.

Испирян учился в Забайкальском государственном университете на факультете экономики и бухгалтерского учета. И сейчас зарабатывает кондитерским делом — печет авторские торты на заказ. Вместе с женой Еленой воспитывает дочь Аллу.

Фантине Притула (36 лет, Москва)

Москвичка с карибскими корнями на слепых прослушиваниях исполнила знаменитую композицию I’m Every Woman. Сергею Шнурову хватило первых аккордов, чтобы все понять, затем по красным кнопкам хлопнули Баста и Полина Гагарина. Взыскательный Валерий Сюткин держал оборону минуту, но тоже сдался. В итоге девушка стала первой участницей команды Басты.

Она давно выступает, владеет русским, английским, испанским и французским, обладает потрясающим черным (в лучшем музыкальном смысле слова) голосом. Родилась Фантине в Москве (мама певицы — доминиканка), затем переехала с родителями в Австралию, где училась на юриста и бухгалтера.

Параллельно пела в местной группе Space Invadas, с которой гастролировала по Австралии и Новой Зеландии. В итоге страсть к творчеству и тяга к Родине сыграли решающую роль в судьбе артистки: девушка вернулась в Москву, окончила музыкальную академию и начала петь под псевдонимом Fantine.

Она успешно выступает в клубах и на фестивалях, при этом в жизни певицы есть не только музыка — Фантине увлекается экстремальными видами спорта.

Мария Русакова (26 лет, Омск)

Самым зажигательным выступлением премьерного выпуска девятого сезона, безусловно, стал номер Марии Русаковой. Сексапильная брюнетка угадала с выбором песни: хит Бонни Тайлер Holding Out For A Hero идеально для нее подходит.

Омская красавица энергией и напором развернула к себе четырех наставников и выбрала Сергея Шнурова, потому что «только он может справиться с моим темпераментом». Еще в детстве родители отдали неусидчивую Машу на акробатику, где девочка добилась заметных успехов, став мастером спорта.

Петь девушка начала в 15 лет. И после школы яркая внешность и артистизм подсказали Русаковой дальнейший вектор развития — она завязала со спортом, переехала в Питер и окончила Российский государственный институт сценических искусств по специальности «Эстрада и музыкальный театр». С тех пор и выступает — в том числе за рубежом в составе театра-кабаре Cinema. Для мужчин, очарованных яркой певицей, добавим: Маша не замужем.