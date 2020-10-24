Тимати, Дуров и другие завидные холостяки России

Скоро начнутся съемки восьмого сезона шоу «Холостяк», в котором объектом дамского интереса станет 37-летний музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов, он же Тимати.

Правда, в соцсетях сомневаются, что рэпер идет на проект за любовью. Вот уже и мама Тимати заметила насчет участия сына в «Холостяке»: «Не стоит путать шоу с реальной жизнью». Если вы все же хотите заарканить Тимати, заходите на сайт и заполняйте анкету.

А для всех остальных потенциальных невест мы составили альтернативный список известных холостяков.

Данила Милохин, 19 лет

За жизнью этого блогера в социальной сети Tik Tok следят почти 9 миллионов пользователей. Еще в прошлом году Данила работал официантом в кафе Анапы, а сегодня приятельствует с Андреем Малаховым, записывает дуэт с Николаем Басковым, поет в «Вечернем Урганте» и участвует в крупнейших рекламных кампаниях международных брендов. Интересно, что воспитывался он в том же приюте, что и Юра Шатунов. Получив как сирота на 18-летие пособие от государства в размере 200 тысяч рублей, купил новый смартфон и билет в Москву.

Начал активничать в соцсетях. Оказался талантливым блогером с непростой судьбой — признался, что когда-то были проблемы с наркотиками. В общем, сказочная судьба, смазливая внешность — и вот уже в Даню влюблены миллионы школьниц и студенток, он номинант этого года на премию GQ «Человек года», зарабатывающий на рекламе в соцсетях в среднем 2 миллиона рублей в месяц.

Милош Бикович, 32 года

Звезда комедии «Холоп» мечтает о жене и детях, но пока так и не встретил свою единственную. Сербский актер постоянно прилетает в Россию на съемки, у него романы здесь случались. По легенде, у Милоша есть девушка — эту историю придумали его агенты, чтобы актера не атаковали в Москве светские львицы и другие охотницы за завидными холостяками. А охотится есть за чем — Милош невероятно востребован, хорошо зарабатывает, да и в остальном практически идеален: любит маму, детей, животных, не пьет.

Павел Дуров, 36 лет

Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram хорош собой и богат — его состояние, по оценке Forbes, составляет $3,4 миллиарда. Для сравнения: у Тимати — всего $5,1 миллиона. На днях Павел опубликовал свои правила, которые помогают ему быть в форме: отказ от алкоголя, мяса, умеренность в еде, полноценный сон, спорт. Есть, правда, еще один пунктик: жить одному. При этом Дуров был в отношениях — у него есть двое детей. Значит, пусть Павел и зациклен на одиночестве, его все же можно перевоспитать?

Марат Сафин, 40 лет

Один из самых титулованных российских теннисистов так и не женился. Сейчас сердце экс-первой ракетки мира свободно. Этой осенью Виктория Боня уговорила через соцсети Марата отдохнуть с ней на итальянском побережье — в соцсетях были даже совместные фото этого променада. Однако отношения не сложились. Так что можем мечтать о Марате дальше.