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Жена, сын и шесть подруг: личная жизнь Николая Баскова

Любвеобильный и сладкоголосый певец 15 октября празднует свой 44 день рождения. Поздравляем!

Жена, сын и шесть подруг: личная жизнь Николая Баскова
Николай Басков в поисках дамы сердца / фото Globallookpress © Komsomolskaya Pravda

Натуральный блондин по-прежнему один, сердце и рука певца еще не заняты. Не нашлось женщины, которая бы стала не просто верной подругой, но и верной женой.

К 44 годам Николай Басков, кажется, имеет все – славу, деньги, сотни тысяч поклонниц, нет только одного, точнее, одной – дамы сердца. «Золотой голос» даже завел себе кошку, чтобы коротать вечера дома с пушистым зверем.

В день рождения певца мы решили вспомнить красавиц, которые когда-то были рядом с Николаем и пожелать ему скорее обрести настоящее счастье рядом с любимым человеком. Подробнее – в видео Teleprogramma.pro.

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