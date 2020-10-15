Жена, сын и шесть подруг: личная жизнь Николая Баскова

Натуральный блондин по-прежнему один, сердце и рука певца еще не заняты. Не нашлось женщины, которая бы стала не просто верной подругой, но и верной женой.

К 44 годам Николай Басков, кажется, имеет все – славу, деньги, сотни тысяч поклонниц, нет только одного, точнее, одной – дамы сердца. «Золотой голос» даже завел себе кошку, чтобы коротать вечера дома с пушистым зверем.

В день рождения певца мы решили вспомнить красавиц, которые когда-то были рядом с Николаем и пожелать ему скорее обрести настоящее счастье рядом с любимым человеком. Подробнее – в видео Teleprogramma.pro.